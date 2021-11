Contrordine tifosi rumeni, state pure allo stadio fino alla fine: gol decisivo al 91′!!!

Alle 21.00 iniziava il coprifuoco antio-Covid, ma i tifosi rumeni hanno potuto restare allo stadio anche dopo l'intervallo della gara di Craiova...

In un primo momento era stato deciso che gli spettatori, il 30% della capienza per le norme anti-Covid, di Universitatea Craiova- FCSB, Serie A rumena, per l'inizio del coprifuoco in tema di virus, avrebbero dovuto lasciare lo stadio nell'intervallo della partita di calcio. Poi però si è deciso, poco prima dell'inizio della gara, che ai tifosi non sarebbe stato chiesto di lasciare lo stadio prima della fine della partita. Le autorità hanno accolto la richiesta del club di concedere un'eccezione.