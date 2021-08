Cori anti-irlandesi dopo il derby di Glasgow: la comunità Irish insorge

Reazioni sdegnate a Glasgow da parte della comunità irlandese

Un gruppo di tifosi, al termine del derby di Glasgow vinto di misura dai Rangers , ha marciato lungo Paisley Road West e in altre zone della città. I canti razzisti che si sono sentiti includevano frasi come questa: "La carestia è finita, perché non vai a casa?". Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: "Siamo stati informati del canto settario da un gruppo di persone nell'area di Jamaica Street a Glasgow domenica 29 agosto 2021. Sono in corso indagini sull'incidente".

Molti si sono rivolti ai social media per condannare gli insulti razzisti. Il segretario alla salute scozzese si è detto "disgustato" dal razzismo anti-irlandese in mostra a Glasgow dopo Rangers-Celtic 1-0 di domenica 29 agosto. Humza Yousaf ha twittato: "Per coloro che lanciano insulti razzisti alla nostra comunità irlandese dicendo loro di "tornare a casa", ricordo e ribadisco che la Scozia è la loro casa". Altri commenti: "Disgustato nel vedere ancora una volta il razzismo anti-irlandese alzare la sua brutta testa. Solidarietà con la nostra comunità irlandese". "Sono sicuro che la polizia scozzese terrà conto dei responsabili". Il gruppo di pressione Call It Out, che si batte contro il fanatismo anticattolico e il razzismo anti-irlandese in Scozia, ha invitato il governo scozzese e il consiglio comunale di Glasgow ad agire e a "iniziare riconoscendo la nostra comunità". Il gruppo ha twittato: “Questo è il tipo di razzismo che non noti, e che si sviluppa giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, decennio dopo decennio. Quando lo chiamerete come merita di essere chiamato e cioè razzismo?"