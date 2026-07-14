Dani Alves ha vinto molto in carriera. Tra Brasile, Spagna, Francia e Italia, l'ex difensore è sempre riuscito a togliersi importanti soddisfazioni e a conquistare il calore dei tifosi. Tutto questo, però, è andato perduto nel corso degli ultimi anni. Finito al centro di inchieste di violenza sui minori e stupro (poi assolto), il classe '83 ha scontato più di un anno di carcere durante il quale ha avuto modo di riflettere su ciò che ha aveva fatto in precedenza. Ecco le sue parole.

Dani Alves e la prigione: "Mi sono chiesto a che servivano i soldi senza un Padre. Ora sono diverso"

Daniel Alves, agora Pastor, afirmou que se sentiu mais feliz na penitenciária do que na época em que ganhava milhões de euros como jogador profissional:



"Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que… pic.twitter.com/wN2HzZRvGw — Pri (@Pri_usabr1) July 14, 2026

La partita più importante per Dani Alves è terminata due anni fa. Come ricordiamo, nel 2023 il calciatore è stato arrestato eper violenza e coercizione nei confronti di una donna che lo aveva accusato di molestie sessuali, ma è uscito nel marzo 2024 dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro. Adesso ha cambiato completamente vita ed ì diventato

Ogni settimana, infatti, l'ex Barcellona parla ad una vasta platea di fedeli portando la sua esperienza come monito nelle chiese che lo ospitano. L'ultima testimonianza è quella dello scorso giugno alla Casa De Dios in Guatemala dove ha parlato anche della sua carriera da calciatore. Gli ultimi anni non sono stati certo facili ma, come lo stesso Dani Alves ha dichiarato, è stato proprio in quel periodo che ha capito cosa è davvero importante nella vita: "Ho guadagnato milioni di euro grazie a Dio, anche se non lo vedevo, e grazie al calcio. Ma in prigione, guadagnando 113 euro, ero più felice che guadagnando milioni".

AL RAYYAN, QATAR - 9 DICEMBRE: Neymar e Dani Alves (Brasile) appaiono abbattuti dopo l'eliminazione della loro squadra dal torneo, avvenuta ai calci di rigore al termine del quarto di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Brasile, disputato il 9 dicembre 2022 all'Education City Stadium di Al Rayyan, in Qatar. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Ha raccontato ai fedeli di come si è avvicinato a Dio trovando la felicità proprio nel periodo trascorso in carcere: "Prima giocavo a calcio, poi ero in prigione a fare le pulizie. Ma avevo mio Padre con me, quindi mi sono detto ‘Che valore hanno milioni di euro senza un Padre?'". Conclude l'ex difensore.