Derby del Limburgo, si rigioca a porte chiuse: la Polizia sta cercando i colpevoli

Il Pubblico Ministero del tribunale distrettuale del Limburgo vuole rintracciare e perseguire gli ultras che hanno causato disordini al derby sospeso fra MVV Maastricht e Roda.

Venerdì sera, gli scontri nelle curve tra gli ultras di MVV Maastricht e Roda Kerkrade sono sfuggiti di mano. I sostenitori si sono bombardati a vicenda con i razzi e hanno trovato lo scontro. La Polizia è dovuta entrare in campo per riprendere il controllo della situazione. Alla fine la partita è stata annullata.

Il giorno dopo i disordini, parla un portavoce della Procura. L'organizzazione governativa vuole agire, se possibile. "Si sta esaminando se il Pubblico Ministero può indagare e perseguire", ha detto il portavoce. I rivoltosi potrebbero quindi dover temere la punizione. Non è ancora noto quando si giocherà il resto del derby del Limburgo sospeso poco prima dell'intervallo. Ci sono buone probabilità che la partita si giochi senza pubblico. Non è la prima volta che in Olanda si verificano disordini dentro e fuori gli stadi in questa stagione: è già successo in questa stagione al derby Gelderse fra Nec Nijmegen e Vitesse, a Twente-Willem II e a Feyenoord-Union Berlin.