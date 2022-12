Derby di Melbourne, il sindacato calciatori e la Nazionale “Sanzioni durissime”

Il City era in vantaggio per 1-0 quando il derby è stato sospeso, grazie al gol di Aiden O'Neill all'11esimo minuto di gioco.

"Riconosciamo il coraggio dei giocatori, dello staff del club e degli arbitri che si sono aiutati a vicenda in circostanze alle quali nessuno dovrebbe mai essere esposto". Diversi calciatori e personaggi del calcio australiano hanno condannato le scene, soprattutto sulla scia della partecipazione della Nazionale ai Mondiali in Qatar. Tom Glover, il portiere colpito, è un leader per i tifosi del Melbourne City.