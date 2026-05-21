Il brasiliano, nel corso di una recente intervista, ha toccato diverse dichiarazioni partendo dalla sua esperienza in Serie D

Jacopo del Monaco
ESPULSO DOUGLAS COSTA

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Le dichiarazioni di Douglas Costa

Tra i calciatori che, nel corso di questa stagione, stanno giocando in Serie D figura anche Douglas Costa. Il brasiliano, infatti, veste la maglia del ChievoVerona, dove si è trasferito dal mese di gennaio. Nel corso di questo mese, tra l'altro, ha segnato anche il suo primo gol con la squadra gialloblù nella semifinale dei Play-off della quarta divisione nazionale contro il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Negli ultimi giorni, il classe 1990 è stato intervistato da diretta.it e ha rilasciato alcune dichiarazioni su vari argomenti.

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