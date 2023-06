Euro 2024, un orsacchiotto per bambini è la mascotte: il nome verrà deciso tramite votazione

La UEFA ha svelato la mascotte ufficiale dei prossimi Europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Si tratta di un famoso orsacchiotto giocattolo per bambini, la cui origine risale in Germania all'inizio del XX secolo. Il tenero orsacchiotto indossa scarpe da calcio con i colori della bandiera della Germania (nero, rosso e giallo). La mascotte spera di ispirare 10 milioni di bambini in giro per l'Europa a diventare attivi e sviluppare l'amore per il gioco.