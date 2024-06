Europei, la previsione dell’orango: Germania batte Scozia di misura

Walter, 35 anni, non è nuovo a predire l'esito delle gare di calcio ed è un veterano delle precedenti campagne di Coppa del Mondo ed Euro, oltre che delle competizioni di club tedesche ed europee. Ieri sono stati messi due secchi nel suo recinto, uno con una sciarpa della Germania e uno con una sciarpa della Scozia.

Il torneo inizia stasera a Monaco di Baviera e la Germania parte come grande favorita contro la Scozia.

Walter si aggiunge a una lista di creature diverse tra loro, come un polpo e un elefante, che hanno predetto i risultati dei match di calcio internazionale, di solito scegliendo una ciotola di cibo con la bandiera di una squadra piuttosto che un'altra.

Tra i più famosi c'è il polpo oracolo Paul, che viveva in un acquario della città tedesca di Oberhausen e che è diventato famoso durante i Mondiali del 2010 per la sua straordinaria capacità di prevedere i risultati degli incontri della Germania. Ha previsto correttamente il risultato della Nazionale tedesca in sette partite.