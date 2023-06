Francia, Deschamps lo convoca mentre è in luna di miele con la moglie: tutto rimandato

Un disagio più per lei che per lui. Boubacar Kamara è stato convocato dal c.t. della Francia, Didier Deschamps, mentre era in aeroporto in partenza con la moglie per la luna di miele...

Sergio Pace Redattore

Contento lui, molto meno lei. Per Boubacar Kamara, centrocampista francese classe '99 dell'Aston Villa, la chiamata di Deschamps per i due impegni di qualificazione ad Euro 2024 è arrivata in un momento "particolare"...

Luna di miele? Rimandata...

Kamara aveva deciso di regalarsi qualche settimana in luna di miele per celebrare come si deve il matrimonio con la sua Coralie (si sono sposati il 3 giugno), dato che il c.t. della Francia, Didier Deschamps, l'aveva tagliato fuori dalla lista dei convocati per le due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Gibilterra (venerdì 16 giugno) e Grecia (lunedì 19 giugno).

Le intenzioni del giocatore dell'Aston Villa stavano andando secondo i piani. La moglie, Coralie Kamara Porrovecchio, influencer molto conosciuta in Francia con oltre 2 milioni di follower su Instagram, ha anche documentato tramite alcune storie su Instagram il viaggio in macchina verso l'aeroporto.

Tutto tranquillo, fino alla chiamata che ha messo fine alla loro luna di miele ancor prima di iniziare. In aeroporto, infatti, Kamara ha ricevuto la chiamata di Deschamps. Il c.t. della Francia vice-campione del mondo ha convocato il centrocampista neo sposo in extremis.

Il motivo? Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha riportato una lesione al polpaccio durante l'ultimo allenamento ed è stato pertanto costretto ad abbandonare il ritiro dei Bleus. Kamara e sposa hanno dunque rimandato la loro luna di miele e fatto ritorno a Marsiglia.

"Non so se ridere o piangere", il post di Coralie tra il serio e il faceto. Sempre tramite una storia Instagram la moglie di Kamara ha commentato così: "Siamo dovuti scendere dall'aereo, ritirare le valigie, ed eccoci di nuovo a Marsiglia. Viaggio rimandato per una buona causa, ma tant'è…".

Convocazione arrivata, luna di miele rimandata. Coralie se ne farà una ragione...