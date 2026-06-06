La preparazione del Giappone verso il Mondiale non sta filando liscia come previsto. Il maltempo in Messico ha compromesso le condizioni dei campi utilizzati dalla nazionale di Hajime Moriyasu durante il ritiro pre-torneo, costringendo l'intera rosa ad una serie di spostamenti d'emergenza. Una situazione caotica che ha acceso il dibattito, proprio a pochi giorni dall'esordio.

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Tre basi in due giorni e le critiche dei protagonisti

Ilha dovuto cambiare centro di allenamento due volte nel giro di soli due giorni a causa del deterioramento delle superfici provocato dal maltempo. Inizialmente il programma prevedeva l'utilizzo dell'impianto sportivo del, ma lo staff tecnico è stato costretto a spostarsi su una nuova struttura universitaria dopo aver constatato che il manto erboso non era in condizioni adeguate. Una terza verifica su un ulteriore impianto, quello del, ha permesso alla squadra di allenarsi finalmente in condizioni regolari.

Non sono mancate le polemiche interne e l'esterno giapponese Takefusa Kubo ha infatti tuonato: "I campi non erano all'altezza degli standard del Mondiale". Ha parlato anche il direttore tecnico della Nazionale, Masakumi Yamamoto, dichiarando: "Abbiamo dovuto cambiare vari centri sportivi a causa del maltempo. Non possiamo farci niente, vogliamo garantire una preparazione ottimale ai nostri giocatori". A partire da martedì, il Giappone si trasferirà a Nashville, negli Stati Uniti, dove proseguirà il proprio ritiro pre-mondiale e dove le condizioni climatiche dovrebbero essere ben diverse.

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Il Giappone al Mondiale

La Nazionale diè inserito nel Gruppo F insieme ae i suoi impegni inizieranno il 14 giugno contro l'Olanda, sul campo del Dallas Stadium. Il Giappone affronterà poi la Tunisia il 20 giugno a Monterrey e chiuderà la fase a gironi ancora a Dallas, contro la Svezia. In questa stagione, la squadra di Moriyasu ha sorpreso nelle varie amichevoli disputate battendo sia ilche. L'intera manovra offensiva giapponese si affida all'imprevedibilità die di, mentre al centro dell'attacco agisce, arrivato al Mondiale da capocannoniere dell'Eredivisie con la maglia del, con 25 reti stagionali.

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