Glasgow: i suoi Rangers vincono il derby ma lui rompe una pinta di birra in faccia a un altro tifoso…!

Rangers-Celtic 1-0, ma quante polemiche causate dai tifosi della squadra vincitrice...

I Rangers hanno appena vinto 1-0 il derby di Glasgow, a metà giornata di domenica 29 agosto. Un tifoso dei Rangers con una pinta di birra in mano cammina lungo Toll Lane appena fuori Paisley Road West, a breve distanza dall'Ibrox Stadium, dove i Rangers hanno conquistato primo derby Old Firm della stagione. A quel punto, un tifoso dei Rangers si avvicina a un gruppo di tifosi della sua stessa fede, ne fa voltare uno e gli sfascia letteralmente una pinta di birra in faccia.