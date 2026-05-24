Una triste notizia scuote il mondo del calcio e dello sport in generale in questa domenica mattina. Marios Oikonomou, ex conoscenza del calcio italiano, è stato protagonista di un grave incidente. Al momento, trapela forte preoccupazione per le sue condizioni.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Grecia: preoccupazione per Oikonomou

Marios Oikonomou stava viaggiando a bordo della suaa Giannina, in Grecia, quando un'auto lo ha travolto. È il portale locale Sport 24 ad informare sull'accaduto. Sono parse subitole condizioni del calciatore che militava nelle fila del Panetolikos, squadra di bassa classifica della prima divisione del calcio ellenico. Il ragazzo classe 1992 è stato immediatamente trasportato presso l'Ospedale Universitario di Giannina, avendo subito delle lesioni cranio-encefaliche. Per il momento è ricoverato in

MILANO, ITALIA - 20 MAGGIO: Marios Oikonomou della UC Sampdoria reagisce durante la partita di Serie A tra AC Milan e UC Sampdoria allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 maggio 2023 a Milano, Italia. (Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

I media ellenici parlano di una lotta serrata tra la vita e la morte per il classe '92. L'automobile avrebbe tentato un'inversione di marcia prendendo in pieno la moto su cui viaggiava Oikonomou. Oggi verrà sottoposto a risonanza magnetica e le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere se riuscirà a salvarsi. La strada dell'incidente, stando al parere dei vari passanti, sarebbe piuttosto pericolosa e meriterebbe maggiore attenzione dalle autorità chiamate ad assicurarne la circolazione.

Caricamento post Instagram...

Oikonomou ha cambiato diverse volte casacca nel corso della sua carriera. Oggi trentatreenne, l'ex difensore greco ha vestito le maglie di Giannina,, SPAL, Bari , AEK Atene, Copenaghen e, appunto, Panetolikos. Il 28 giugno 2024 risolse consensualmente il suo contratto con la squadra greca. All'età di 31 anni, pertanto, ha appeso gli scarpini al chiodo, salutando il calcio giocato. In 6 distinte occasioni, tra il 2016 con esordio contro il Montenegro in un'amichevole e il 2018, ha indossato anche la casacca della sua

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365