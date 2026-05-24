Marios Oikonomou, ritiratosi dal Panetolikos, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a bordo della sua moto. È ricoverato in terapia intensiva.
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Una triste notizia scuote il mondo del calcio e dello sport in generale in questa domenica mattina. Marios Oikonomou, ex conoscenza del calcio italiano, è stato protagonista di un grave incidente. Al momento, trapela forte preoccupazione per le sue condizioni.
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Grecia: preoccupazione per OikonomouMarios Oikonomou stava viaggiando a bordo della sua moto a Giannina, in Grecia, quando un'auto lo ha travolto. È il portale locale Sport 24 ad informare sull'accaduto. Sono parse subito gravi le condizioni del calciatore che militava nelle fila del Panetolikos, squadra di bassa classifica della prima divisione del calcio ellenico. Il ragazzo classe 1992 è stato immediatamente trasportato presso l'Ospedale Universitario di Giannina, avendo subito delle lesioni cranio-encefaliche. Per il momento è ricoverato in terapia intensiva.
I media ellenici parlano di una lotta serrata tra la vita e la morte per il classe '92. L'automobile avrebbe tentato un'inversione di marcia prendendo in pieno la moto su cui viaggiava Oikonomou. Oggi verrà sottoposto a risonanza magnetica e le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere se riuscirà a salvarsi. La strada dell'incidente, stando al parere dei vari passanti, sarebbe piuttosto pericolosa e meriterebbe maggiore attenzione dalle autorità chiamate ad assicurarne la circolazione.
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