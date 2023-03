Ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982, ora l’ex Aston Villa Spink fa il corriere

Diciannove stagioni trascorse con la maglia dell'Aston Villa, una storica Coppa dei Campioni vinta nel 1982. L'ex portiere Nigel Spink, 460 presenze con i Villansdal 1977 al 1996, è stato uno dei protagonisti della finale di Coppa dei Campioni a Rotterdam contro il Bayern Monaco di Pál Csernai del 26 maggio 1982. L'AstonVilla, guidata in panchina da Tony Barton, riuscì a contenere gli attacchi bavaresi e a colpire in contropiede andando a segno con Peter White. Spink partì dalla panchina, ma fece il suo ingresso dopo nemmeno dieci minuti di gioco per prendere il posto dell'infortunato Jimmy Rimmer.