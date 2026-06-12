Tra le quarantotto Nazionali che compongono il Mondiale 2026 appena cominciato figura anche l'Haiti. La massima competizione intercontinentale, infatti, ha avuto inizio nella giornata di ieri l'incontro del Girone A tra Messico e Sudafrica e la selezione nonché uno dei tre Paesi ospitanti ha vinto 2-0. La Nazionale Haitiana, dal canto suo, farà il suo esordio nei prossimi giorni essendo nel Girone C con Brasile, Marocco e Scozia. Proprio quest'ultima squadra, nella quale è presente il centrocampista Scott McTominay, sarà la prima avversaria dell'Haiti. Tuttavia, la selezione dell'America Centrale ha dovuto fare una sostituzione dell'ultimo minuto a causa dell'infortunio di un giocatore.

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Mondiale 2026, Haiti sostituisce un giocatore: Pierre out per infortunio e convocato Metusala

Nelle ultime ore, la Nazionale dell'Haiti ha annunciato in via ufficiale il cambio di un giocatore. Infatti, il centrocampista, nato nel 1998 e di proprietà dei portoghesi del, a causa di un infortunio aldovrà saltare quelli che sarebbero stati i primi Mondiali della sua carriera agonistica. Al suo posto, i Granatieri hanno deciso di convocare, difensore nato nel 1999 che veste la maglia dei. Questo club milita nella seconda divisione statunitense, la. Fino ad ora, Metusala ha giocato dodici partite con la maglia della Nazionale Haitiana.

Garven Metusala, giocatore dell'Haiti. (Foto presa dal profilo X ufficiale fhfhaiti)

Di seguito, il comunicato ufficiale della Federazione Calcistica Haitiana riguardante l'infortunio di Pierre e la scelta di convocare Metusala al suo posto:

Mondyal 2026



Enfòmasyon sou Grenadye yo



Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2).



Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026

"Mondiale 2026, informazioni sulla Nazionale. Leverton Pierre non potrà giocare la Coppa del Mondo dopo che lo staff medico ha rivelato un infortunio di secondo grado al tendine d'Achille destro. Per sostituire il giocatore, lo staff tecnico ha deciso di convocare Garven Metusala, il quale raggiungerà il gruppo che attualmente si trova a Boston".

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