A causa di un infortunio, il giocatore nato nel 1998 non potrà prendere parte alla massima competizione intercontinentale
Il portiere canadese di Haiti pasticcia sulla linea di porta e fa autogol: il "suo" Canada ringrazia...
Tra le quarantotto Nazionali che compongono il Mondiale 2026 appena cominciato figura anche l'Haiti. La massima competizione intercontinentale, infatti, ha avuto inizio nella giornata di ieri l'incontro del Girone A tra Messico e Sudafrica e la selezione nonché uno dei tre Paesi ospitanti ha vinto 2-0. La Nazionale Haitiana, dal canto suo, farà il suo esordio nei prossimi giorni essendo nel Girone C con Brasile, Marocco e Scozia. Proprio quest'ultima squadra, nella quale è presente il centrocampista Scott McTominay, sarà la prima avversaria dell'Haiti. Tuttavia, la selezione dell'America Centrale ha dovuto fare una sostituzione dell'ultimo minuto a causa dell'infortunio di un giocatore.
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Mondiale 2026, Haiti sostituisce un giocatore: Pierre out per infortunio e convocato MetusalaNelle ultime ore, la Nazionale dell'Haiti ha annunciato in via ufficiale il cambio di un giocatore. Infatti, il centrocampista Leverton Pierre, nato nel 1998 e di proprietà dei portoghesi del Vizela, a causa di un infortunio al tendine d'Achille destro dovrà saltare quelli che sarebbero stati i primi Mondiali della sua carriera agonistica. Al suo posto, i Granatieri hanno deciso di convocare Garven Metusala, difensore nato nel 1999 che veste la maglia dei Colorado Springs Switchbacks. Questo club milita nella seconda divisione statunitense, la USL Championship. Fino ad ora, Metusala ha giocato dodici partite con la maglia della Nazionale Haitiana.
Di seguito, il comunicato ufficiale della Federazione Calcistica Haitiana riguardante l'infortunio di Pierre e la scelta di convocare Metusala al suo posto:
Mondyal 2026— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026
Enfòmasyon sou Grenadye yo
Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2).
Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj
"Mondiale 2026, informazioni sulla Nazionale. Leverton Pierre non potrà giocare la Coppa del Mondo dopo che lo staff medico ha rivelato un infortunio di secondo grado al tendine d'Achille destro. Per sostituire il giocatore, lo staff tecnico ha deciso di convocare Garven Metusala, il quale raggiungerà il gruppo che attualmente si trova a Boston".
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