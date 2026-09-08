Il Pallone d'Oro saluta storicamente la città di Parigi e varca la Manica per una vera e propria rivoluzione geografica. Gli organizzatori dell'evento annunceranno i grandi successori di Ousmane Dembélé e Aitana Bonmati il prossimo 26 ottobre direttamente a Londra, all'interno di una location che mantiene ancora oggi il massimo riserbo. Il prestigioso trofeo abbandona così la capitale francese, metropoli che ha quasi sempre ospitato la cerimonia fin dalla sua gloriosa creazione nel 1956, nata dalla mente dei giornalisti di France Football. L'unica eccezione precedente riguarda la breve parentesi a Zurigo in Svizzera, andata in scena tra il 2010 e il 2015. In quel periodo specifico, la FIFA co-organizzava attivamente l'intera manifestazione calcistica.

L'omaggio a Stanley Matthews per l'anniversario

I vertici dimotivano questa scelta rivoluzionaria fornendo una precisa ragione storica e simbolica per il. Alla fine del mese di maggio, la storica rivista ha presentato ufficialmente ilcome un doveroso e sentitoal primissimo vincitore del premio. Nel lontano 1956, infatti, il talento inglese Stanleyconquistò la prima edizione assoluta del prestigioso riconoscimento individuale. L'edizione del 2026 celebra l'importante traguardo del settantesimodel trofeo. Gli organizzatori sfruttano sapientemente questa straordinaria ricorrenza per omaggiare la nazione d'origine del primoe per riportare l'attenzione sulle origini del mito.

PARIGI, FRANCIA - 29 NOVEMBRE: Il trofeo del Pallone d'Oro presentato durante la cerimonia al Théâtre du Châtelet il 29 novembre 2021 a Parigi, Francia. (Foto di Aurelien Meunier/Getty Images)

La partnership con la UEFA e i futuri scenari

Questa inedita svoltaevidenzia anche la nuova visione globale che guida l'evento calcistico. A partire dal 2024, il, storico proprietario die de L'Equipe, condivide l'organizzazione della fastosa cerimonia in solida partnership con la. L'ente calcistico europeo spinge fortemente per una progressiva globalizzazione del trofeo, mirando a coinvolgere nuovi mercati e nuove platee. Il celebrenon appartiene più esclusivamente al magazine francese, ma diventa a tutti gli effetti un evento globale co-gestito attivamente dall'istanza continentale. Questo storico spostamento londinese deltraccia una nuova via e apre definitivamente le porte a futuri e continui cambi di città ospitante per le entusiasmanti edizioni dei prossimi anni.