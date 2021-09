Incidenti derby du Nord, il ministro dello sport francese: “I club devono rompere con gli ultras”

Intervistata su BFM TV, Roxana Maracineanu, ministro dello Sport, si è dichiarata favorevole a "sanzioni individuali" dopo i gravi eccessi di Lens-Lille sabato scorso. "I club devono avere il coraggio di separarsi da certi tifosi..."

All'indomani delle sanzioni prese dalla giustizia sportiva francese, solo gare a porte chiuse a Lens e settore ospiti chiuso a Lille fino alla sentenza definitiva. Roxana Maracineanu ha parlato martedì degli eccessi durante la partita Lens-Lille di sabato scorso, confermati dalla foto di Sports.fr. Il ministro dello Sport ha esortato su BFMTV a ricorrere a "sanzioni individuali" nei confronti dei tifosi in caso di incidenti. "La Lega ha reagito prontamente e severamente ed è quello che bisogna fare", ha detto dopo essere stata interrogata sulla sanzione conservativa pronunciata lunedì dalla commissione disciplinare della LFP con le porte chiuse a Lens per almeno due partite, in attesa dell'istruttoria. Riguardo ai "gravi eccessi" di sabato tra Lensois e Lille, ha esortato" a stabilire un dialogo più forte" tra i club e le associazioni dei tifosi, sostenendo "il passaggio a sanzioni più individuali. Non dobbiamo punire un intero stadio, un intero gruppo di tifosi, perché ci sono eccessi che riguardano poche persone in uno stadio", ha detto. È necessario anche che i club abbiano il coraggio di separarsi da alcuni 'appassionati' che portano un certo numero di abbonati e sostenitori, con i quali, storicamente, i club non hanno mai voluto rompere i legami".