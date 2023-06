Incredibile in Tanzania-Niger, espulsi tre raccattapalle nel finale di gara: cosa è successo

Scene inedite quelle che ha regalato il finale di Tanzania-Niger, quinto turno dei Gruppo F di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, in programma in Costa d'Avorio nel prossimo gennaio. Sull'1-0 dei padroni di casa ecco cosa hanno combinato i tre raccattapalle a bordocampo...

La Tanzania di Adel Amrouche si è portata in vantaggio con Simon Msuva al 69' del secondo tempo. Nel finale di gara il Niger, alla costante ricerca del gol del pareggio, si spinge in avanti ed ottiene un calcio d'angolo al terzo minuto di recupero. In quel preciso momento ecco il clamoroso episodio. Tre raccattapalle hanno buttato in campo altrettanti palloni, interrompendo di fatto il gioco.