Truco e non trucco: divertimento e solidarietà per Zanetti e Cambiasso

Gianni Infantino affila le armi per blindare il suo quarto mandato alla guida della FIFA e incassa l'assist decisivo dai grandi campioni del passato. Mentre diverse Federazioni nazionali manifestano aperto dissenso, una vera e propria corazzata di ex stelle del calcio scende in campo sui social network per difendere l'operato del dirigente svizzero. Nomi di primissimo piano come Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti, Cafu e Roberto Carlos inondano la rete con messaggi fotocopia pubblicati a distanza ravvicinata. Gli ex fuoriclasse promuovono una narrazione comune. Lodano il presidente per aver finalmente concesso voce e potere decisionale ai calciatori durante gli ultimi dieci anni di gestione, in netta opposizione al grido di protesta sollevato recentemente da altri colleghi.

Il motore economico dietro il programma Legends

Questa maestosadi comunicazione sfrutta le fondamenta del programma, un progetto varato dallo stessonel 2016. L'iniziativa raggruppa circa settemila ex professionisti, ma assegna i ruoli di maggiora un circolo ristretto di. Questidi lusso partecipano ade tour promozionali in tutto il mondo, ricevendo in cambio vantaggi non indifferenti. L'organizzazione calcistica, infatti, copre interamente ledi viaggio e alloggio, garantisce una generosa diaria e negozia accordi commerciali ad hoc per ogni singolo evento. Un meccanismo ben oliato che spinge lea schierarsi apertamente con il, arrivando persino a sfidare le proprie federazioni di appartenenza. Il caso di Javierspicca su tutti. Il vicepresidentesupporta pubblicamente, voltando di fatto le spalle alla

BRASILIA, BRASILE - 26 GENNAIO: Il presidente della FIFA Gianni Infantino gesticola dopo l'incontro con il presidente brasiliano Lula da Silva, Samir Xaud, presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF), e Carlo Ancelotti, allenatore della nazionale di calcio brasiliana, al Palazzo del Planalto il 26 gennaio 2026 a Brasilia, Brasile. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Il peso del marketing contro il voto politico

L'offensivadei campioni punta a ricostruire l'immagine pubblica del, ma non sposta minimamente gli equilibri all'interno dell'urna elettorale. Lenon detengono infatti alcun diritto diper l'elezione. Il destino del dirigente svizzero resta esclusivamente nelle mani delleaffiliate, uniche detentrici del potere decisionale.Tuttavia, in un momento di forte scricchiolio istituzionale, lamondiale utilizza i volti più amati dellocome scudo protettivo contro le critiche. Esporredi icone globali permette adi legittimare la propria leadership agli occhi dei tifosi e di dimostrare la presunta compattezza del movimento calcistico attorno alla sua ingombrante figura.