Se c'è una data che fa ancora male alla Roma e ai suoi tifosi è quella del 26 maggio 2013. La data della finale di Coppa Italia, che i giallorossi persero, per ironia della sorte, contro la Lazio. Sul tema di quella storica e dolorosa sconfitta è tornato il capitano di quella Roma, ovvero Francesco Totti. Intervistato da Betsson Sport, l'ex numero 10 ha ricevuto proprio una domanda specifica su quel derby. L'ottavo re di Roma ha subito smorzato i toni rispondendo e ridendo con la sua consueta verve: "26 maggio 2013? Che è? Da come lo dici mi sembri laziale".

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L'analisi del match e "lo sbaglio"

Entrando nel merito tecnico edi quella sfida, l'ex fuoriclasse giallorosso ha poi riportato il suo personalesull'andamento del match e sul valore dell'avversario. Una lucidache, però, non ha risparmiato unaai cugini biancocelesti sulle dinamiche che hanno deciso l'incontro in favore della squadra di: "Partita non bella, per noi. Però quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita a sé", ha spiegato. Poi la stoccata: "Siete stati bravi e avete vinto per uno sbaglio nostro. Alla fine, stringendo il limone, abbiamo perso una finale. Se ci fossero state Lazio, Milan o Inter, sarebbe stato uguale".

BUDAPEST, UNGHERIA - 31 MAGGIO: Francesco Totti assiste alla partita prima della finale di UEFA Europa League 2022/23 tra Siviglia FC e AS Roma alla Puskas Arena il 31 maggio 2023 a Budapest, Ungheria. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il peso della sconfitta a distanza di anni

Totti: “Finale Coppa Italia persa con la Lazio? Se ci fossero state Inter o Milan…”https://t.co/L1zO3r8737 — Fcinter1908 (@fcin1908it) June 12, 2026

Laper una stracittadina che valeva un trofeo nazionale ha ovviamente lasciato il segno nell'ambienteper molto tempo. Rispondendo alla precisa domanda se quellagli abbia pesato maggiormente proprio per via dellae della storicacon l'avversario, la bandiera giallorossa ha però voluto inquadrare la questione in un'ottica puramente: "Se mi è pesato di più? Mi è pesato in quel momento, in quel contesto, ma non perché ha vinto la Lazio". Infine, alla richiesta di spiegare come viva oggi quela distanza di tempo,ha chiuso il discorso una volta per tutte sdrammatizzando: "Se ci ripenso ogni tanto? Ormai no, basta. So' passati vent'anni quasi".

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