Non sarà ricordato come uno dei migliori attaccanti arrivati a Roma. E non poteva essere altrimenti. Evan Ferguson, dopo una stagione di sole ombre, lascia il club giallorosso: dopo appena un anno, tornerà in Inghilterra. La decisione era scontata: gli ultimi mesi - pieni di infortuni - avevano già lasciato intendere il suo futuro. Che ora sarà ancora una volta al suo Brighton, la squadra con la quale rilanciarsi per una carriera che lo sta vedendo andare sempre più giù. A Roma ha avuto tante possibilità: Gasperini gli ha concesso spazio - specialmente agli inizi - ma non è riuscito a sfruttare a pieno l'occasione. Pochi gol, 5 e solo due assist in 22 presenze totali: un bottino decisamente amaro per un giocatore che i tifosi giallorossi dimenticheranno in fretta.

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Roma, Ferguson: "Grazie a tutti per il sostegno"

Nellepre campionato si era accesa una luce.già stava pregustando il suo nuovo bomber da 30 gol. I tifosi già sognavano di aver trovato un nuovo idolo. Pochi mesi e tutto questo è diventato una pura illusione.è partito davanti nelle gerarchie: era lui l'attaccante titolare. Il gol col Pisa, la buona prestazione colerano un preludio ad un'annata da favola. Tutto il contrario.: una discesa memorabile verso gli abissi. Poi, si sono messi di mezzo gli infortuni.

ROMA, ITALIA - 29 DICEMBRE: Evan Ferguson dell'AS Roma esulta dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di Serie A tra l'AS Roma e il Genoa CFC allo Stadio Olimpico il 29 dicembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

E quelli hanno dato la mazzata finale al suo percorso nella Capitale. Ora è arrivato il momento dei saluti. "Nessuno vuole vedere il proprio percorso interrompersi anzitempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma", questo il messaggio dell'irlandese a quella che è ormai la sua ex squadra. Un'avventura fugace, terminata senza sussulti. La sua carriera riparte dal Brighton. E la Roma si potrà consolare con Malen. Mica male.

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