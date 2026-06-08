Gianluca Mancini può diventare presto un obiettivo sensibile dell'Inter, laddove il difensore non riuscisse a trovare un accordo con la Roma.
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36 presenze condite da 4 gol, tra cui due nel derby contro la Lazio, e 2 assist, fanno della stagione di Gianluca Mancini una delle migliori della sua carriera. Diventato negli anni punto di riferimento della sua Roma, è ancora in attesa di un rinnovo contrattuale.
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Mancini-Roma, niente rinnovo? Spunta l'InterDalla stagione 2019-2020 Gianluca Mancini guida la difesa centrale della Roma. La sua presenza costante in campo, con pochissime partite saltate, l'ha reso un autentico veterano della squadra. Anche i tifosi giallorossi non possono fare a meno della grinta - e dei gol - del difensore trentenne. Classe 1996, la settima annata sportiva alla Roma potrebbe anche trasformarsi nell'ultima. Il suo contratto attuale, difatti, scadrebbe il 30 giugno del 2027 e nonostante sembrava ci fossero stati sostanziali passi in avanti nel suo rinnovo con la Roma, starebbero sorgendo degli intoppi.
È SkySport che ci informa della situazione legata a Mancini, sottolineando che l'atteso prolungamento contrattuale - formalmente a un passo - è in stallo. Proprio in virtù di questo rallentamento delle trattative, l'Inter di Marotta e Ausilio starebbe fiutando l'affare. Non è affatto mistero, infatti, che i nerazzurri di Christian Chivu siano alla ricerca di almeno un tassello difensivo da inserire nella propria retroguardia. A dire il vero, l'interesse dell'Inter per Mancini non sarebbe recente e nuovo, ma adesso può tornare ad accendersi improvvisamente.
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