36 presenze condite da 4 gol, tra cui due nel derby contro la Lazio, e 2 assist, fanno della stagione di Gianluca Mancini una delle migliori della sua carriera. Diventato negli anni punto di riferimento della sua Roma, è ancora in attesa di un rinnovo contrattuale.

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Mancini-Roma, niente rinnovo? Spunta l'Inter

Dalla stagione 2019-2020 Gianluca Mancini guida la difesa centrale della Roma. La sua presenza costante in campo, con pochissime partite saltate, l'ha reso un autenticodella squadra. Anche i tifosi giallorossi non possono fare a meno della grinta - e dei gol - del difensore trentenne. Classe 1996, la settima annata sportiva alla Roma potrebbe anche trasformarsi nell'ultima. Il suo contratto attuale, difatti, scadrebbe ile nonostante sembrava ci fossero stati sostanziali passi in avanti nel suo rinnovo con la Roma , starebbero sorgendo degli intoppi.

ROMA, ITALIA - 17 MAGGIO: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini e il giocatore Gianluca Mancini festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra AS Roma e SS Lazio allo Stadio Olimpico il 17 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

È SkySport che ci informa della situazione legata a Mancini, sottolineando che l'atteso prolungamento contrattuale - formalmente a un passo - è in stallo. Proprio in virtù di questo rallentamento delle trattative, l'Inter di Marotta e Ausilio starebbe fiutando l'affare. Non è affatto mistero, infatti, che i nerazzurri di Christian Chivu siano alla ricerca di almeno un tassello difensivo da inserire nella propria retroguardia. A dire il vero, l'interesse dell'Inter per Mancini non sarebbe recente e nuovo, ma adesso può tornare ad accendersi improvvisamente.

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Il nome di Mancini non è il primo emerso per rinforzare il pacchetto arretrato dell'Inter. E, in ogni caso, non sembra da escludere a priori che la Beneamata realizzi anche un doppio colpo. Nei fatti, oltre al centrale della Roma, l'Inter è fortemente interessata adell'Udinese. Il suo arrivo garantirebbe tecnica e fisicità. Mancini, dal canto suo, porterebbe esperienza e assoluta conoscenza del calcio italiano, essendo anche nel giro della Nazionale maggiore. Non è mistero che l'Inter voglia consolidare il suo "blocco azzurro".

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