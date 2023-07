Infortunio Güler: Real valuta di cancellare licenza federativa se deve operarsi

Come riporta Mundo Deportivo, il Madrid sta valutando la possibilità di svincolare il turco per la prima metà della stagione se dovesse sottoporsi a un intervento chirurgico. Il giocatore verrebbe poi reintegrato nella finestra invernale.

L'infortunio di Arda Güler è stato un duro colpo per il Real Madrid. Un ingaggio che ha suscitato entusiasmo, soprattutto dopo i primi giorni di allenamento in cui il gioiello turco ha mostrato le grandi qualità che possiede.

Il calciatore rischia di doversi sottoporre a un intervento chirurgico, cosa che è già stata presa in considerazione dai blancos. Come riportato da Ramón Fuentes sul Mundo Deportivo, il Madrid sta valutando la possibilità di annullare la sua licenza federativa. Secondo il Regolamento Generale della RFEF (Reale Federazione Spagnola di Calcio), all'articolo 133 relativo alla cancellazione delle licenze, ciò sarebbe consentito: "I club possono cancellare la licenza di un professionista ai fini delle quote fornendo un documento che rispetti le condizioni del contratto. In questi casi, il giocatore potrà essere reintegrato nel corso della stessa stagione nella stessa squadra che lo ha ritirato, purché entro i periodi consentiti per la categoria in cui gioca la squadra".