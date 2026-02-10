John Carew sogna Hollywood: “Voglio interpretare il nemico di James Bond”

L'ex attaccante norvegese vuole diventare una star del cinema e ha come obiettivo quello di diventare il cattivo di una nota saga

Jacopo del Monaco 10 febbraio - 10:35

Diversi giocatori, terminata la propria carriera nel mondo del calcio, decidono di cambiare vita ed è quel che ha fatto John Carew. Nato nel 1979, il norvegese ha giocato per diverse squadre durante la sua carriera agonistica tra cui la Roma nella stagione 2003/2004. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2013, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera attoriale. Tuttavia, nove anni più tardi ha ricevuto una condanna pari a 14 mesi di carcere per mancata dichiarazione dei redditi. Adesso è in cerca di un rilancio nel mondo dello spettacolo e sogna un ruolo molto importante nel mondo del cinema.

John Carew sogna di essere il cattivo in un film di James Bond — Dopo aver deciso di ritirarsi dal calcio giocato, Carew ha intrapreso la carriera da attore recitando prima in Dead of Winter, pellicola canadese appartenente al genere horror, ed in seguito nel film norvegese Høvdinger, distribuito nelle sale cinematografiche dodici anni fa. Nel 2018 arriva la svolta con la serie Heimebane, dove interpreta il ruolo di un calciatore. In seguito ha una piccola parte nel film con protagonista Angelina JolieMaleficent - Signora del Male, diretto dal connazionale Joachim Rønning.

Nel 2022, però, l'ex attaccante viene condannato a 14 mesi di carcere per mancata dichiarazione dei redditi e patrimoni per oltre 26 milioni di euro nel periodo tra il 2014 ed il 2016. Terminato questo periodo, Carew ha deciso di ributtarsi nel mondo del cinema e a The Athletic ha dichiarato il suo sogno: "Voglio essere il cattivo in un film di James Bond, precisamente il braccio destro del nemico, tipo un assassino silenzioso che perde uno scontro con Bond a metà film".

Durante la sua carriera agonistica, Carew ha giocato per diverse squadre e visto trofei a livello nazionale tra cui la Liga col Valencia nel 2002 e la Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Lione quattro anni più tardi. Per te volte, precisamente nel 2005, nel 2007 ed anche l'anno dopo, si è aggiudicato il premio come giocatore norvegese dell'anno. Tra l'altro è uno dei quattro giocatori ad aver realizzato almeno una rete con sette squadre differenti nelle competizioni UEFA: gli altri sono Zlatan Ibrahimović, Adrian Mutu e Henrikh Mkhitaryan.