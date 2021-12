“Maglia sbagliata, non indossatela”: l’Atalanta raccoglie l’appello dei tifosi

Obiezione (con striscione) accolta. L'Atalanta: "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, oggi la squadra indosserà la prima maglia gara ufficiale".

La settimana dello skyline di Bergamo sbagliato sulla maglia dell'Atalanta si è conclusa con la decisione finale del club della Dea: va bene, non indosseremo "quella maglia". Tramite un comunicato, la società nerazzurra ha fatto sapere che gli uomini di Gasp giocheranno con la divisa tradizionale. Se ne era parlato molto in settimana a Bergamo. L'Atalanta Fans Club Entratico aveva scritto nei giorni scorsi su Facebook: "Si può anche sbagliare, ci mancherebbe. Quando però tanti, tantissimi, ti segnalano l'errore (pacchiano!) si dovrebbe chiedere "venia". Chiedere scusa è un gesto che, il più delle volte, rafforza un rapporto, un legame, una amicizia. Invece un comunicato stampa pubblicitario è una pezza è peggio del buco!". Il problema era appunto lo skyline ambiguo: secondo alcuni, raffigurerebbe quello di Torino, e non quello di Bergamo Alta, nonostante la Joma abbia smentito l’errore.