Il Marocco esordirà al Mondiale in Nord America il 14 giugno contro il Brasile di Carlo Ancelotti, ma oggi ha ricevuto una bruttissima notizia: l'infortunio di Abde Ezzalzouli. L'attaccante marocchino è un punto fermo della Nazionale africana dal 2022, dallo storico Mondiale in cui con i suoi compagni raggiunse una clamorosa semifinale venendo battuti solo dalla Francia dopo aver eliminato il Portogallo di CR7 agli ottavi e la Spagna ai quarti. Con la maglia del Betis nell'ultima stagione è definitivamente esploso, segnando 15 gol e fornendo 10 assist ai compagni in 43 partite giocate, oltre ad aver raggiunto la finale di Coppa d'Africa vinta poi a tavolino dopo l'incredibile protesta dei senegalesi.

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I dettagli sull'infortunio dell'attaccante marocchino Ezzalzouli

L'esterno offensivo del Real Betis, pedina cruciale dei Leoni dell'Atlante per la sua straordinaria accelerazione e la capacità di saltare l'uomo, ha rimediato un serio problema fisico durante l'amichevole di preparazione disputata domenica contro la Norvegia. L'incidente è avvenuto nel corso del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando. Nonostante le cure immediate dello staff medico, il calciatore è apparso subito dolorante ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima dell'intervallo.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 09 MAGGIO: Abde Ezzalzouli del Real Betis festeggia segnando il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Real Betis Balompié alla Reale Arena il 09 maggio 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

I primi esami strumentali effettuati sul ginocchio dell'attaccante hanno evidenziato una distorsione del legamento collaterale mediale. La diagnosi iniziale ha gelato l'ambiente della nazionale marocchina, con i tempi di recupero stimati tra le 3 e le 4 settimane. Questo verdetto esclude ufficialmente il giocatore dalla fase a gironi della rassegna iridata, lasciando una pesante eredità offensiva sulle spalle di Brahim Diaz per i delicati match del Gruppo C, che vedranno il Marocco giocarsela con Brasile, Scozia e Haiti. Mohamed Ouahbi (CT del Marocco) spera ancora in un miracoloso recupero per gli eventuali sedicesimi di finale, avendo scelto insieme allo staff di tenerlo comunque nella lista dei convocati.