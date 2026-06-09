È arrivato a pochi giorni dall'inizio del Mondiale l'infortunio di Abde Ezzalzouli, l'attaccante del Real Betis punto fermo della Nazionale dal 2022.

Luigi Mereu
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Coppa d'Africa, il Marocco dà la caccia all'asciugamano di Mendy

Il Marocco esordirà al Mondiale in Nord America il 14 giugno contro il Brasile di Carlo Ancelotti, ma oggi ha ricevuto una bruttissima notizia: l'infortunio di Abde Ezzalzouli. L'attaccante marocchino è un punto fermo della Nazionale africana dal 2022, dallo storico Mondiale in cui con i suoi compagni raggiunse una clamorosa semifinale venendo battuti solo dalla Francia dopo aver eliminato il Portogallo di CR7 agli ottavi e la Spagna ai quarti. Con la maglia del Betis nell'ultima stagione è definitivamente esploso, segnando 15 gol e fornendo 10 assist ai compagni in 43 partite giocate, oltre ad aver raggiunto la finale di Coppa d'Africa vinta poi a tavolino dopo l'incredibile protesta dei senegalesi.

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I dettagli sull'infortunio dell'attaccante marocchino Ezzalzouli

L'esterno offensivo del Real Betis, pedina cruciale dei Leoni dell'Atlante per la sua straordinaria accelerazione e la capacità di saltare l'uomo, ha rimediato un serio problema fisico durante l'amichevole di preparazione disputata domenica contro la Norvegia. L'incidente è avvenuto nel corso del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando un compagno di squadra è franato accidentalmente sulla sua gamba destra. Nonostante le cure immediate dello staff medico, il calciatore è apparso subito dolorante ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima dell'intervallo.

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SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 09 MAGGIO: Abde Ezzalzouli del Real Betis festeggia segnando il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Real Betis Balompié alla Reale Arena il 09 maggio 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

I primi esami strumentali effettuati sul ginocchio dell'attaccante hanno evidenziato una distorsione del legamento collaterale mediale. La diagnosi iniziale ha gelato l'ambiente della nazionale marocchina, con i tempi di recupero stimati tra le 3 e le 4 settimane. Questo verdetto esclude ufficialmente il giocatore dalla fase a gironi della rassegna iridata, lasciando una pesante eredità offensiva sulle spalle di Brahim Diaz per i delicati match del Gruppo C, che vedranno il Marocco giocarsela con Brasile, Scozia e Haiti. Mohamed Ouahbi (CT del Marocco) spera ancora in un miracoloso recupero per gli eventuali sedicesimi di finale, avendo scelto insieme allo staff di tenerlo comunque nella lista dei convocati.

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