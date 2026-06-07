Il giorno dell'esordio Mondiale si avvicina sempre di più e ognuno cerca di pronosticare e prevedere chi sarà il vincitore della storica manifestazione. Dai tifosi ai giornalisti, passando per calciatori e ... sindaci. New York è un fulcro centrale della prossima Coppa del Mondo. Non è un caso che la Grande Mela ospiterà il primo big match della competizione intercontinentale: nella notte di sabato 13, a mezzanotte in punto, andrà in onda Brasile-Marocco. Altre grandi sfide verranno disputate a New York: Francia-Senegal, Norvegia-Senegal, Ecuador-Germania e Panama-Inghilterra. Invece, nessuna sfida della fase a eliminazione diretta toccherà a una delle città più importanti degli Stati Uniti. In vista di questa rarissima occasione, anche il neo eletto sindaco della città, Zorhan Mamdani, ha espresso il suo pronostico per la Coppa del Mondo 2026.

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Mamdani punta sul Marocco

LONDRA, INGHILTERRA - 9 OTTOBRE: La regista Mira Nair e il supervisore musicale Zohran Mamdani partecipano alla proiezione di gala di "Queen Of Katwe" durante il 60° BFI London Film Festival all'Odeon Leicester Square il 9 ottobre 2016 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jeff Spicer/Getty Images per Disney)

È nota la grande passione calcistica del sindaco socialista. Tifoso dell'Arsenal, Mamdani ha anche citato super Mario Balotelli in occasione del discorso sull'evento Mondiale nella metropoli. L'autorevole giornale del Guardian, lo ha così preso da parte, chiedendogli di pronosticare il risultato finale della competizione. Alla fine del bracket, lo statunitense ha previsto Francia-Marocco come finale del Mondiale 2026. L'ultimo atto della manifestazione andrebbe a sorpresa ai leoni dell'Atlante, capaci quindi di battere coloro che avevano spento il sogno in semifinale durante il Mondiale in Qatar, nel 2022.

New York City Mayor Zohran Mamdani has predicted that Morocco will win the 2026 FIFA World Cup. 🇲🇦🔥



In a World Cup bracket simulation, he picked Morocco to go all the way and beat France in the final, saying the choice was driven by both emotion and belief in the team’s… pic.twitter.com/D8fXfVhQCa — Olt Sports (@oltsport_) June 7, 2026

La nazionale marocchina si presenta alla competizione mondiale con grandi aspettative, soprattutto dopo l'assegnazione d'ufficio della Coppa d'Africa 2025-26. Il Marocco è formato dalle solite grandi individualità come Hakimi, Brahim Diaz, Ounahi, Ezzalzouli, Bouaddi, Aguerd e Bono. Tuttavia, a differenza dell'ultima competizione africana e dell'ultima Coppa del Mondo, sulla panchina non ci sarà Regragui ma Ouahbi. Il Marocco è nel gruppo C. Un girone complicato che vede sfidarsi 4 ottime squadre: Brasile, Scozia, Haiti e proprio i leoni dell'Atlante. Le carte per provare a giocarsela ci sono, ora è tutto nelle mani di Ouahbi e dei suoi ragazzi.

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