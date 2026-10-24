Lionel Messi e il Barcellona sarà per sempre una storia che neanche il tempo potrà mai cancellare. Ci sono legami che vanno oltre i trofei, i record e le vittorie, perché entrano nel cuore di una tifoseria e diventano parte della sua identità, ed è proprio questo il significato del messaggio che Joan Laporta ha dedicato alla leggenda argentina, in occasione del conferimento del Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026.

Il presidente blaugrana ha voluto così rendere omaggio a Leo, ricordando quanto le sue straordinarie qualità abbiano contribuito a rendere ancora più grande il club con cui ha riscritto la storia del calcio e conquistato un posto tra le leggende di questo sport.

Laporta omaggia Messi e il legame con il Barcellona: "Hai reso grande il club della tua vita"

Il presidente del Barcellona ha affidato il proprio pensiero a un messaggio pubblicato su, cogliendo l’occasione del conferimento adel Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026 , un riconoscimento che premia non soltanto la straordinaria carriera calcistica dell’argentino, ma anche il contributo dato all'intero mondo del calcio.

Questo il suo messaggio, con cui Laporta ha voluto sottolineare quanto il contributo di Messi sia stato fondamentale per la crescita e il prestigio del Barcellona: "Leo, congratulazioni per il conferimento del Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026, un meritato riconoscimento per la tua carriera calcistica e umana. Con il tuo talento hai contribuito a rendere ancora più grande il Barcellona, il club della tua vita, ieri, oggi e sempre".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 GENNAIO: Un graffito raffigurante Leo Messi è visibile all'esterno dello stadio prima della partita della fase a gironi della UEFA Women's Champions League tra FC Barcelona ed Eintracht Francoforte, presso l'Estadi Johan Cruyff, il 25 gennaio 2024 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il messaggio si chiude con parole che racchiudono il significato di un legame rimasto fortissimo anche dopo la separazione: "Messi e Barça, Barça e Messi, una storia di successo condivisa, di cui tutti i barcelonisti siamo profondamente orgogliosi e che desideriamo possa essere eterna".

🏅✨ Lionel Messi receives Princesa de Asturias Award 2026 for Sport.



“My father was extremely excited about this award”.



“We knew it would be difficult because of my match schedule, but he really insisted that we come, that I travel here to spend these days and receive the… pic.twitter.com/YJ4QhBwV9c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026

Le sue parole riportano al centro una certezza per tutto il popolo blaugrana: Messi non è stato soltanto uno dei più grandi calciatori ad aver indossato la maglia del, ma un simbolo capace di definire l’identità stessa del club, trascinandolo versoe regalandoa milioni di tifosi in tutto il mondo.