Messico, Vásquez l’indeciso: “Vorrei esserci alla Gold Cup, ma mi gioco la vita al Genoa…”

Vásquez da un lato vorrebbe partecipare assieme ai suoi compagni del Tri al torneo che prenderà il via il prossimo 24 giugno negli Stati Uniti e in Canada, ma dall'altro è intenzionato a giocarsi bene le sue carte al Genoa. Queste le sue parole a Clarosports.com: "La mia intenzione è quella di esserci alla Gold Cup, ma può cambiare tutto. In questo momento mi sto giocando la vita, il mio futuro, Tornerò al Genoa per incontrare un allenatore che non mi conosce. Questa situazione mi mette una grande ansia, perché vengo da due anni molto complicati in Europa. Vorrei che capiste un po’ la mia situazione. Non so cosa succederà - prosegue Vasquez - mi gioco il futuro nel mio club. Vorrei partecipare al torneo, ma ho bisogno anche di parlare con il Genoa e conoscere le loro intenzioni. Non so cosa pensano di me e questo è ciò che mi fa vacillare".