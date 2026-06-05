Un errore nel sistema di pagamento del sito ufficiale della FIFA ha permesso a circa 60 tifosi di ottenere i biglietti per il Mondiale senza spendere un solo dollaro: è quello che è successo lo scorso 21 maggio ad alcune persone durante il processo checkout sul portale, poi risolto con la cancellazione. L'episodio si inserisce in un quadro di polemiche sempre più acceso attorno alla gestione ticketing.

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Il bug che ha fatto sognare 60 tifosi

La risposta della FIFA

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Ilsi è verificato attorno allo scorso 21 maggio 2026 durante il processo di checkout sul portale ufficiale di ticketing della FIFA: un difetto nel sistema di pagamento ha fatto si che alcune transazioni bypassassero la fase finale di addebito, confermando i biglietti a. I tifosi coinvolti hanno ricevuto regolare conferma d'acquisto prima che la FIFA si accorgesse dell'errore e facesse marcia indietro.Laha annullato le prenotazioni, ma ha riservato gli stessi posti agli utenti coinvolti, offrendo loro la possibilità di completare comunque l'acquisto al prezzo corretto. Il termine imposto è di: chi non paga, perde il diritto al biglietto. Nella nota ufficiale, l'ente ha dichiarato di 'rammaricarsi per l'errore e per gli eventuali disagi causati".I procuratori generali dihanno avviato un'indagine sullaper presunte violazioni delle leggi sulla protezione dei consumatori, con al centro le otto partite al MetLife Stadium nel Jersey, inclusa la finale del Mondiale in programma il 19 luglio., procuratrice di New York, ha dichiarato: "Nessuno dovrebbe essere manipolato: i tifosi devono potersi fidare che i biglietti che acquistano sono esattamente quelli che riceveranno".

Le preoccupazioni sull'accessibilità si sono intensificate dopo che alcuni biglietti per la finale erano stati messi a prezzi folli sulla piattaforma di rivendita ufficiale della FIFA: quasi 2,3 milioni di dollari ciascuno. Football Supporters Europe ha calcolato che un tifoso che segua la propria nazionale dal girone alla finale attraverso le allocazioni ufficiali, spenderebbe almeno 6,900 dollari, quasi cinque volte il costo equivalente del Mondiale del 2022 in Qatar.

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