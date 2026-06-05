"La matematica non è un'opinione". Quante volte abbiamo sentito questo detto? Per ironia o meno. Non importa. L'unica cosa che importa è che la matematica ha davvero sempre ragione. Una nuova prova ce l'ha data Joachim Klement, matematico tedesco che improvvisamente si è scoperto anche grande pronosticatore... di Mondiali di calcio. Il suo curriculum è una vera e propria certezza (matematica).

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Mondiale 2026, Joachim Klement tenta il poker: il matematico ha indovinato gli ultimi tre vincitori

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Se volete scommettere su chi porterà a casa la Coppa del Mondo allora bisogna chiedere consiglio a Joachim. Di professione matematico, il tedesco negli ultimi anni è salito alla ribalta non solo per le sue teorie nell'omonimo settore ma anche per la sua grande abilità di pronosticare il vincitore del Mondiale. Lo dimostra il fatto che negli ultimi anni: la sua Germania in Brasile nel 2014, la Francia in Russia nel 2018 e l'Argentina in Qatar quattro anni fa.Può bastare? Assolutamente no. Se si ha un così grande talento allora perché lasciarlo nel cassetto? Klement infatti ha deciso di riprovarci, adottando lo stesso metodo predittivo anche per l'edizione 2026 ormai alle porte e il pronostico lascia parecchio perplessi e anche curiosi. Secondo il matematico tedesco ci sarà una prima volta nella storia. A tornare a casa con la Coppa, infatti,dopo la finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey

Mbappé, Dembélé e Kimpembe festeggiano il Mondiale conquistato. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Un pronostico, se non forse una certezza, che i tifosi olandesi sperano davvero che possa realizzarsi dato non solo il curriculum del matematico, ma anche per il fatto che gli Orange hanno disputato tre finali nella loro storia e in tutti e tre i casi ne sono usciti sconfitti: Germania nel '74, Argentina nel '78 e Spagna nel 2010. Che possa essere davvero la volta buona?

Come funziona il metodo Klement

Ovviamente adesso ci si domanda come ha fatto Joachimad indovinare le ultime tre vincitrici del Mondiale e allora andiamo a scoprire come funzione il suo metodo di studio. In primo luogo, come lo stesso matematico ha dichiarato, si parte dalla. Il PIL pro capite di ogni nazione è ritenuto molto importante, per il legame con le infrastrutture sportive del Paese: più ricchezza significa maggiori e migliori impianti sportivi.

Dall'economia si passa al numero della popolazione e alla grandezza del gioco del calcio in ogni nazione. In questo caso vengono presi in considerazione anche elementi strettamente sportivi, come risultati e posizione nella classifica mondiale più recenti. Tuttavia, una parte della previsione è dovuta semplicemente al caso, come ammette senza problemi Klement.

Come accennato, un amante delle scommesse può chiedere consiglio al matematico tedesco ma ovviamente non è detto che il suo pronostico possa realizzarsi: "Dico sempre che se qualcuno scommette basandosi sulla mia previsione su chi sarà il prossimo campione del mondo, non c'è più niente da fare per lui. È come lanciare una moneta. Potresti prevedere che uscirà testa quattro volte di fila anziché croce, e potrebbe anche succedere. Ma questo non garantisce che accadrà di nuovo la volta successiva". Può darsi, ma intanto tre volte ci ha preso.

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