Ok dell’Osservatorio: i tifosi della Reggiana potranno andare a Parma per il derby

A margine della riunione dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, avvenuta due giorni fa, è stato stabilito che i tifosi della Reggiana potranno sostenere la squadra dagli spalti del Tardini in occasione del derby in programma sabato prossimo.

Ascoltate le questure, si è scelto di aprire il Settore Ospiti ai supporters granata, con restrizioni

La partita infatti è stata valutata a rischio e proprio per questo sono state suggerite alcune misure restrittive anche per la vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Reggio Emilia. Sembrava si andasse a lunedì per bloccare la trasferta reggiana dopo i Daspo relativi alla sfida con il Pescara a Fiorenzuola, invece non dovrebbe essere proprio cosi.

! questo punto, i tifosi della Reggiana potranno acquistare i biglietti solo per il Settore Ospiti e solo se muniti di Fidelity Card. Ora la palla passa al Gos, il Gruppo Operativo Sicurezza, che dovrà decidere come applicare le indicazioni giunte dal Viminale. Il Gos potrebbe anche decidere di inasprire le misure, come quella di limitare il numero di biglietti in vendita, rispetto ai quattromila che il Parma concede mediamente alle tifoserie ospiti.