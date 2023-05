OnlyFans gratis e festa hot in spogliatoio, la promessa di Ebanie Bridges se il Leeds si salva

Ebanie Bridges, pugile professionista australiana e super tifosa del Leeds, ha lanciato una promessa hot ai giocatori in caso di salvezza...

Sergio Pace Redattore

In una situazione di classifica "a rischio" come quella del Leeds United, ogni sorta di promessa all'esterno può rientrare nella categoria "motivazioni in più" per i giocatori in campo. I Peacocks, che hanno già visto passare ben quattro allenatori in una sola stagione, hanno affidato le ultime speranze di salvezza in Premier a Sam Allardyce.

Il club dello Yorkshire è in piena lotta per non retrocedere in Championship. La classifica dice attualmente terzultimo posto con 31 punti, un gradino sopra (e vorrebbe dire salvezza) c'è l'Everton a 32. Nelle ultime due giornate di campionato il Leeds dovrà affrontare il West Ham al London Stadium e il Tottenham in casa a Elland Road.

La promessa hot di Ebanie...

Per spingere con convinzione il Leeds verso la permanenza in Premier, Ebanie Bridges, pugile professionista australiana e campionessa mondiale dei pesi IBF Bantamweight, si è lasciata andare ad una promessa hot. Grande tifosa dei Peacocks, Ebanie, che ha aperto da poco un suo account Onlyfans, in un'intervista a TalkSport ha dichiarato: "Ragazzi, se vi salvate vi mostrerò le tette. Entrerò nel vostro spogliatoio, mi tirerò su la maglietta e ve le mostrerò. Vi bacerò, farò qualsiasi cosa. E, nel caso, vi garantirò un abbonamento gratuito al mio Onlyfans. Per favore Leeds, devi salvarti. Non deludermi".

Il Leeds ha ottenuto solo 7 vittorie fin qui in campionato. Le 19 sconfitte e i 71 gol subiti (peggior difesa della Premier League) hanno pesato non poco nell'economia della stagione dei Peacocks. Per gli ultimi due impegni fondamentali per sperare nella salvezza, agli uomini di Allardyce verrà chiesto uno sforzo in più da parte dei tifosi e...da Ebanie Bridges. Per la possibile e duplice gioia in campo e negli spogliatoi dei giocatori...