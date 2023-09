Portogallo, senza CR7 le due vittorie più larghe nella storia della Nazionale

Dall'8-0 al Kuwait al 9-0 al Lussemburgo. Dopo quasi vent'anni la Nazionale lusitana aggiorna il record per la vittoria più larga della sua storia. In entrambe le goleade non presente in campo il recordman di gol e presenze Cristiano Ronaldo...

Sergio Pace Redattore

Il Portogallo ha aggiornato il record per la vittoria più larga della sua storia dopo quasi vent'anni. E la particolarità sta nel fatto che entrambe le goleade sono state centrate senza Cristiano Ronaldo in campo.

Portogallo, dall'8-0 sul Kuwait al 9-0 sul Lussemburgo

L'ultima vittoria del Portogallo di Roberto Martinez nel sesto turno delle qualificazioni ai prossimi Europei in Germania è stata da record. Il 9-0 rifilato al piccolo Lussemburgo rappresenta la vittoria più larga della storia della Nazionale lusitana. Aggiornato il precedente record che risaliva a quasi vent'anni fa: 8-0 al Kuwait del 19 novembre 2003.

Una scorpacciata di gol all'Estadio Algarve di Faro. Si sono divertiti molto il neo attaccante del Psg ed ex Benfica, Gonçalo Ramos, Diogo Jota del Liverpool (fantastico il suo gol in acrobazia) e il 22enne difensore dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio, autori di una doppietta a testa. Hanno completato il quadro il solito e imprescindibile Bruno Fernandes, João Félix, fresco di passaggio in prestito dall'Atletico Madrid al Barcellona, e Ricardo Horta, uno degli elementi chiave dello Sporting Braga.

Ok, il record per la vittoria più larga è stato aggiornato. Ma c'è una curiosità che va evidenziata. In entrambe le goleade da record del Portogallo, l'8-0 al Kuwait di quasi vent'anni fa e il 9-0 al Lussemburgo di due giorni fa, in campo non era presente colui che detiene il record mondiale di gol segnati con la propria Nazionale (123) e quello di presenze nel calcio maschile per Nazionali (201) . Sì, ovviamente stiamo parlando di lui...Cristiano Ronaldo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.