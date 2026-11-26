Ieri sera, durante la quinta giornata della League Phase della Champions League, la Roma ha compiuto una grande impresa fermando il PSG sul 2-2 al Parco dei Principi. Ma a causa di quanto è successo subito dopo il triplice fischio, il verdetto del campo è passato in secondo piano. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme aveva già classificato la partita a rischio elevato (livello 3 su 5). Dalla tribuna Boulogne, adiacente al settore ospiti occupato da circa 1.500 tifosi giallorossi, sono partite segnalazioni gravi nei confronti di una parte del tifo romanista, accusata di aver intonato versi di scimmia e compiuto gesti di sgozzamento oltre a presunti saluti nazisti. Il PSG ha subito ascoltato i propri sostenitori e ha avviato le verifiche interne, informando immediatamente i delegati UEFA presenti allo stadio di quanto accaduto.

Cosa è successo al Parco dei Principi durante PSG-Roma: il racconto a RMC Sport

Caricamento post Instagram...

Un abbonato delpresente allo stadio, precisamente nella tribunaha deciso di raccontare la propria testimonianza in un'intervista all'emittente francese RMC Sport: "C'erano tifosi italiani completamente razzisti, che imitavano versi della scimmia e facevano gesti legati alle giacche nere e al colore della pelle. Lo facevano ripetutamente. Facevano anche segni di coltello sotto la gola".Il sostenitore francese, che si è presentato con il nome di coperturariferisce di aver segnalato immediatamente l'accaduto agliche però avrebbero risposto di non poter intervenire in questi casi. Oltre alle testimonianze verbali dei presenti emergono ora quelle visive consegnate dai social network: nelle ultime ore circolano diversiche mostrerebbero alcuni sostenitori della Roma fare il dito medio, imitare una scimmia e mimare lo sgozzamento. Adesso spetterà allae ai suoi organi giudiziari verificare l'autenticità delle immagini incrociando videosorveglianza e testimonianze, mentre lanon ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

PARIGI, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Paulo Dybala dell'AS Roma controlla il pallone sotto la pressione di Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain, durante la partita della 5ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e AS Roma, disputata al Parc des Princes il 25 novembre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La mossa del PSG con la UEFA e i precedenti al Parco dei Principi

Ilprima di valutare una denuncia penale ufficiale come avvenuto nell'aprile 2024 contro ilsta incrociando con grande attenzione le varie testimonianze della tribuna Boulogne con le telecamere interne allo stadio per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Se da queste verifiche emergeranno riscontri concreti, il club parigino chiederà allasanzioni esemplari contro i singoli responsabili, evitando di colpire lacome società o l'intera tifoseria, ritenute ovviamente estranee alle condotte dei singoli. L'episodio di mercoledì sera rappresenta purtroppo il terzo caso analogo registrato al Parco dei Principi nelle ultime stagioni europee, dopo i due sostenitori dellaarrestati e condannati a multe e Daspo nel settembre 2022 e il tifoso delfinito sotto procedimento nell'aprile 2024.