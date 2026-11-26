PSG-Roma, il 2-2 passa in secondo piano: segnalazioni contro una parte dei tifosi ospiti e dossier consegnato alla UEFA
Storia e tradizione, la coreografia del PSG per la sfida contro la Roma
Ieri sera, durante la quinta giornata della League Phase della Champions League, la Roma ha compiuto una grande impresa fermando il PSG sul 2-2 al Parco dei Principi. Ma a causa di quanto è successo subito dopo il triplice fischio, il verdetto del campo è passato in secondo piano. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme aveva già classificato la partita a rischio elevato (livello 3 su 5). Dalla tribuna Boulogne, adiacente al settore ospiti occupato da circa 1.500 tifosi giallorossi, sono partite segnalazioni gravi nei confronti di una parte del tifo romanista, accusata di aver intonato versi di scimmia e compiuto gesti di sgozzamento oltre a presunti saluti nazisti. Il PSG ha subito ascoltato i propri sostenitori e ha avviato le verifiche interne, informando immediatamente i delegati UEFA presenti allo stadio di quanto accaduto.
Cosa è successo al Parco dei Principi durante PSG-Roma: il racconto a RMC SportUn abbonato del PSG presente allo stadio, precisamente nella tribuna Boulogne, ha deciso di raccontare la propria testimonianza in un'intervista all'emittente francese RMC Sport: "C'erano tifosi italiani completamente razzisti, che imitavano versi della scimmia e facevano gesti legati alle giacche nere e al colore della pelle. Lo facevano ripetutamente. Facevano anche segni di coltello sotto la gola".
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La mossa del PSG con la UEFA e i precedenti al Parco dei PrincipiIl PSG, prima di valutare una denuncia penale ufficiale come avvenuto nell'aprile 2024 contro il Barcellona, sta incrociando con grande attenzione le varie testimonianze della tribuna Boulogne con le telecamere interne allo stadio per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Se da queste verifiche emergeranno riscontri concreti, il club parigino chiederà alla UEFA sanzioni esemplari contro i singoli responsabili, evitando di colpire la Roma come società o l'intera tifoseria, ritenute ovviamente estranee alle condotte dei singoli. L'episodio di mercoledì sera rappresenta purtroppo il terzo caso analogo registrato al Parco dei Principi nelle ultime stagioni europee, dopo i due sostenitori della Juventus arrestati e condannati a multe e Daspo nel settembre 2022 e il tifoso del Barcellona finito sotto procedimento nell'aprile 2024.
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