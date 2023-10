Rio, non possono andare al derby e si picchiano lontano dallo stadio: muore un tifoso del Flamengo

Dopo gli scontri pre-derby (vittoria 1-0 del Flamengo sul Vasco da Gama), quattro feriti sono stati portati all'ospedale Rocha Faria, a Campo Grande, nella Zona Ovest della capitale carioca, ma uno di loro non è sopravvissuto ed è morto, secondo il Dipartimento di Salute Municipale: Reinaldo Baptista da Silva Júnior aveva 25 anni.

Reinaldo, detto Dinho, era un membro della curva del Flamengo. A tutti i tifosi coinvolti nella maxi-rissa era vietato frequentare gli stadi per cinque anni, secondo una decisione del tribunale dello scorso mese di marzo.

È stata chiamata la stazione di polizia della omicidi di Rio capitale (DHC) che ha aperto un'indagine per indagare sulle circostanze della morte di Reinaldo. I vigili del fuoco della caserma Campo Grande, intervenuti sul posto, hanno trovato quattro feriti da colpi di arma da fuoco e uno ferito da coltellate. In seguito un gruppo di circa 200 sostenitori organizzati è stato fermato da una squadra della Polizia Militare, nel quartiere di Paciência, con dei bastoni di legno. Il materiale è stato sequestrato e tre indagati sono stati portati in questura.