La finale mondiale si è ormai disputata da qualche giorno ma i commenti da parte dei vari campioni del mondo del calcio non si fermano. Tramite il proprio profilo TikTok, anche Ronaldo Nazario ha commentato la prestazione della Spagna in finale ed elogiato il percorso della squadra di De La Fuente: "È stata una giornata storica, sia dal punto di vista sportivo sia per il modo in cui la Spagna ha dominato la partita dall'inizio alla fine, proprio come mi aspettavo".

Tante critiche invece per la squadra di Messi

Dopo aver incoronato la Spagna per il bel calcio giocato, affermando che "avrebbe meritato di vincere con uno scarto molto più ampio", il Fenomeno ha invece criticato aspramente l'arrendevolezza dell'albiceleste. Le sue parole non sono state per niente leggere nei confronti della squadra di mister Scaloni : "È stata una vera e propria lezione di calcio. La differenza di qualità traè enorme. Nemmeno con Messi sono riusciti a colmare il divario. L'Argentina non ha mostrato nemmeno quella".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina indossa una scarpa durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brincicci/Getty Images)

Poi, ancora, sulle prestazioni dell'Albiceleste aggiunge: "L'Argentina non ha mai giocato un bel calcio. Ha lottato, ha messo intensità, ma non ha mai espresso un grande gioco". Al contrario invece della Spagna, che in una certa misura gli riporta alla mente il bel gioco della sua Nazionale: "Il nostro 'Joga Bonito' è stato superato: oggi è la Spagna a esprimere il miglior calcio del mondo".

Infine, Ronaldo ha speso bellissime parole per uno dei leader e trascinatori della Spagna in questo mondiale, ovvero Rodri: "È il candidato numero uno. È stato il miglior giocatore della Spagna in questo Mondiale e questo pesa tantissimo nella corsa al Pallone d'Oro. Può vincerlo di nuovo".