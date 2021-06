Stavano per fuggire all’estero: 6 arresti per l’omicidio scatenato dal derby di Lima

Il contesto del fatto di sangue a Milano: le tifoserie di Alianza e Universitario si sono scontrate in questi giorni anche davanti alla sede del Parlamento peruviano

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato sei uomini di origine peruviana, supporter della squadra amatoriale di calcetto Milano Grone, che ha gli stessi colori e si ispira alla più nota squadra peruviana Alianza Lima, ritenuti responsabili dell'omicidio di Adrian Silva Yparraguirre, trentottenne peruviano, supporter del rivale club calcistico peruviano Universitario de Deportes, avvenuto sabato scorso a Milano, in via del Ricordo.

Gli agenti della squadra mobile hanno ascoltato i testimoni e hanno visionato le immagini prese dalle numerose telecamere di videosorveglianza del quartiere di via Padova, riuscendo a identificare gli autori dell’aggressione. Alcuni di loro stavano progettando di fuggire all'estero e altri si erano già resi irreperibili facendosi ospitare da amici in abitazioni non riconducibili alla loro, ma situate a Milano e in altra provincia. Mercoledì scorso è scattata l’operazione degli investigatori.