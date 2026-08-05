Una brutta giornata finita fortunatamente bene per Igli Tare. L'ex direttore sportivo del Milan si trovava a Milano per prendere parte al funerale di Franco Baresi ma durante il viaggio di ritorno, in treno, l'albanese ha avuto una spiacevole sorpresa: un ladro gli ha sottratto la borsa, correttamente riposta nella cappelliera. Una volta sceso a Termini, l'ex attaccante si è subito rivolto alla polizia che alla fine ha rintracciato e poi arrestato il malvivente.

Tare derubato sul treno: la polizia rintraccia e arresta il ladro. Il racconto

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Una giornata molto movimentata quella vissuta ieri da Igli Tare . L'ex direttore sportivo delstava tornando a Roma in treno dopo aver preso parte al funerale di Franco, come ricordiamo, svoltosi ieri mattina a Milano presso la Basilica di Sant'Ambrogio. Durante il viaggio di ritorno verso Roma, dove tutt'ora vive, l'ex attaccante die Milan si è imbattuto in un ladro che in un attimo gli ha sottratto la borsa dalla cappelliera.Una volta arrivato a Termini, l'ex attaccante albanese ha denunciato il furto alla polizia. Le forze dell'ordine sono riuscite prontamente aa Tare che, a sua volta, ha ringraziato tutti. A raccontare l'accaduto è stata proprio il Corpo di polizia. "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera".

Di seguito il resto della vicenda: "Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro", si legge nel post.