Torna un altro derby di Madrid in Liga: riecco il Rayo Vallecano dopo 2 anni di purgatorio

Il Rayo Vallecano ha battuto il Girona e ha ottenuto la promozione

Il Rayo Vallecano torna così in Liga due anni dopo essere scesa in Seconda divisione e vivrà la sua 19esima stagione nell'elite spagnola, mentre il Girona è caduto per la quarta volta, e seconda consecutiva, nella finale dei playoff. Ossessionato dai fantasmi delle recenti delusioni, il Girona ha provato a svegliarsi dopo il rilassamento dovuto alla vittoria dell'andata ma non c'è stato nulla da fare. Fino al 2-0 il Rayo ha dominato, poi la squadra di casa ha inseguito il gol fino allo sfinimento, ma ha sbagliato molto nell'ultimo passaggio e non è stata in grado di rimanere ai grandi livelli di gioco dell'ultimo tratto di stagione regolare.