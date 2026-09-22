Dopo due 17° posti consecutivi e una salvezza conquistata solo alla fine della stagione precedente, il Tottenham si presentava ai nastri di partenza con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni e tornare a competere nella parte alta della classifica. L'arrivo di Roberto De Zerbi e gli importanti investimenti effettuati sul mercato avevano alimentato le ambizioni degli Spurs; dopo appena cinque giornate, però, la situazione è ben diversa e la squadra londinese si ritrova ultimo in classifica. A commentare il momento delicato del club è stato anche Paul Gascoigne, storico ex giocatore degli Spurs, che non ha risparmiato critiche alla sua ex squadra.

Le parole di Gascoigne: "Per loro è tutto servito su un piatto d'argento, avranno difficoltà"

L'ex stella del Tottenham, intervenuta a talkSPORT Breakfast, ha reso note le suee i suoidopo essere stato aldegli Spurs nella scorsa stagione: "La scorsa stagione è stata incredibile, sono andato al loro centro di allenamento e subito ho pensato che avrebbero avuto molte difficoltà. Hanno tutto servito su un piatto d'argento, ma devono darsi una svegliata e sviluppare le proprie idee. I tifosi erano fantastici quando ero lì, quindi devono fare meglio in questa stagione".

LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: James Maddison del Tottenham Hotspur reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Aston Villa FC al Tottenham Hotspur Stadium, il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Gascoigne sottolinea dunque la necessità per il Tottenham di fare meglio e di reagire dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Il record negativo

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Laper 3-2 controha lasciato gli Spurs con appena due punti dopo cinque giornate di, un bottino che certifica ilnella storia del club dopo le prime cinque partite del campionato. All'inizio della stagionegli Spurs avevano lo stesso numero di punti ma con una differenza reti migliore (-3) rispetto ad ora (-6).Dati che fotografano ledi una squadra ancora alla ricerca di una propria identità e che continua a pagare anche il rendimento estremamentetra le mura amiche: quella contro l'Aston Villa è stata infatti ladel Tottenham dall'inizio della stagione 2024/25.