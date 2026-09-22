L'ex centrocampista inglese ha affermato di aver previsto la crisi del Tottenham, protagonisti di un avvio di stagione complicato sotto la guida di Roberto De Zerbi.
Prima i fischi, poi il silenzio e i tifosi vanno via: che caos in casa Tottenham
Dopo due 17° posti consecutivi e una salvezza conquistata solo alla fine della stagione precedente, il Tottenham si presentava ai nastri di partenza con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni e tornare a competere nella parte alta della classifica. L'arrivo di Roberto De Zerbi e gli importanti investimenti effettuati sul mercato avevano alimentato le ambizioni degli Spurs; dopo appena cinque giornate, però, la situazione è ben diversa e la squadra londinese si ritrova ultimo in classifica. A commentare il momento delicato del club è stato anche Paul Gascoigne, storico ex giocatore degli Spurs, che non ha risparmiato critiche alla sua ex squadra.
Le parole di Gascoigne: "Per loro è tutto servito su un piatto d'argento, avranno difficoltà"L'ex stella del Tottenham, intervenuta a talkSPORT Breakfast, ha reso note le sue sensazioni e i suoi pensieri dopo essere stato al centro sportivo degli Spurs nella scorsa stagione: "La scorsa stagione è stata incredibile, sono andato al loro centro di allenamento e subito ho pensato che avrebbero avuto molte difficoltà. Hanno tutto servito su un piatto d'argento, ma devono darsi una svegliata e sviluppare le proprie idee. I tifosi erano fantastici quando ero lì, quindi devono fare meglio in questa stagione".
Gascoigne sottolinea dunque la necessità per il Tottenham di fare meglio e di reagire dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.
Il record negativoLa sconfitta per 3-2 contro l'Aston Villa ha lasciato gli Spurs con appena due punti dopo cinque giornate di Premier League, un bottino che certifica il peggior avvio nella storia del club dopo le prime cinque partite del campionato. All'inizio della stagione 2008/2009 gli Spurs avevano lo stesso numero di punti ma con una differenza reti migliore (-3) rispetto ad ora (-6).
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