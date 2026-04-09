La Casa Bianca vuole che il massimo organo di governo del calcio segua la stessa linea del Comitato Olimpico Internazionale

Jacopo del Monaco 9 aprile - 11:00

Il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha intenzione di chiedere alla FIFA una modifica che riguarda un tema molto attuale. Il capo di Stato, infatti, vuole che l'organo di governo del calcio mondiale effettui una modifica che riguarda la policy delle calciatrici transgender. Quest'ultime, attualmente, svolgono in loro lavoro nel calcio femminile, ma dalla Casa Bianca fanno sapere che dovrebbero essere escluse da quel mondo e che la FIFA dovrebbe seguire l'esempio del Comitato Olimpico Internazionale.

Trump chiederà alla FIFA di cambiare la policy sulle transgender — Il quotidiano The Athletic ha riportato che Trump, da quando ha iniziato il suo secondo mandato alla Casa Bianca, ha cercato di mettere dei limiti per le donne transgender negli sport femminili firmando anche un ordine che porta il nome di Keep Men Out of Women's Sports, ovvero "Tenere gli Uomini fuori dagli Sport Femminili". Ciò non vale soltanto per le persone che appartengono, dalla nascita, al sesso femminile. Adesso il Tycoon ha intenzione di chiedere alla FIFA una modifica nel regolamento che riguarda questa tematica chiedendo di seguire l'esempio del Comitato Olimpico Internazionale. Il CIO, infatti, dallo scorso mese ha annunciato che test genetici obbligatori con l'obiettivo di "tutelare l'equità, l'integrità e la sicurezza nelle categorie femminili".

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Nel caso in cui la FIFA dovesse assecondare la richiesta del Presidente degli Stati Uniti e modificare il regolamento, si arriverebbe ad una divisione dell'opinione pubblica nel calcio femminile. In un'intervista al Time del 2023, l'ex calciatrice Megan Rapinoe ha dichiarato che i politici statunitensi stanno usufruendo del calcio femminile per promuovere la questione che riguarda le transgender. Le sue parole: "Adesso c'è interesse verso l'equità e sport femminile? Tutte sciocchezze. Allora mostratemi tutte le persone trans che, in modo subdolo, approfittano del loro essere trans nel mondo dello sport. È semplice, non succede".