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Rangers-Celtic è uno dei classici calcistici del panorama europeo. Un match che porta con sé spifferi di realismo magico. Toni scuri, freddi e maltati. La potenza rappresentativa del calcio è infinita ed è capace di portarci ovunque nel mondo, in luoghi che forse non si vedranno mai, ma che verranno sempre percepiti come familiari e domestici. Le sfide in onda il weekend sono un momento di calma estatica per i tifosi neutrali: uno spazio sicuro in cui rifugiarsi dalle noie del quotidiano. Chi è parte attiva del tifo invece vive il giorno del match con una frenesia totale, i compiti e i lavori vengono rinviati o svolti con la minima attenzione: la concentrazione è tutta sulla grande partita.

Rangers-Celtic è un match che deciderà già tanto del percorso delle due squadre nel campionato. Le due squadre si trovano rispettivamente seconda e prima nella Scottish Premiership, con i Bhoys che svettano a 18 punti, in vantaggio di 5 lunghezze sugli acerrimi rivali. Oltre ai fondamentali 3 punti in gioco, questa sfida porta con sé un elevato portato simbolico, che trova la sua origine nel primo incontro del 1888.

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