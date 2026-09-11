JaIl sogno James Rodriguez sfuma definitivamente per l'Avellino. Il fantasista colombiano, reduce dalle esperienze con Leon e Minnesota United, non sarà il grande colpo del mercato biancoverde. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la svolta decisiva: il classe 1991 ha scelto di tornare in patria e ha raggiunto un accordo con l'Atletico Nacional, società di Medellín impegnata nel massimo campionato colombiano.

James Rodriguez firma col Nacional, addio all'Avellino

Per il club irpino si chiude così una trattativa che aveva alimentato entusiasmo e curiosità. L'Avellino aveva valutato concretamente la possibilità di portare in Italia un calciatore dal curriculum internazionale, protagonista in passato anche con la maglia del Real Madrid e capace di costruirsi una carriera di altissimo livello tra Europa e Sud America.

La società biancoverde aveva presentato una proposta importante per provare a convincere Rodriguez a scegliere la Serie B. Sul tavolo c'era un contratto della durata di un anno, accompagnato da un'opzione di rinnovo automatico legata alla conquista della promozione. Una formula pensata per rendere sostenibile l'operazione e, allo stesso tempo, legare l'eventuale permanenza del colombiano alla crescita sportiva del progetto.

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Anche dal punto di vista economico, però, le parti non sono riuscite a trovare la quadra. L'offerta dell'Avellino prevedeva uno stipendio da circa un milione di euro per la prima stagione, con la possibilità di arrivare a due milioni complessivi in caso di rinnovo e promozione. Rodriguez, invece, avrebbe puntato a una cifra più elevata già nell'immediato, chiedendo circa due milioni di euro, bonus inclusi.

Rammarico Avellino, James decide di tornare a casa

Una distanza evidentemente troppo ampia per permettere alla trattativa di decollare definitivamente. Di fronte alla possibilità di rientrare in Colombia e indossare la maglia dell'Atletico Nacional, il giocatore ha quindi optato per una soluzione che gli consentirà di proseguire la propria carriera nel massimo campionato del Paese d'origine.

James Rodriguez, capitano della Colombia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Per l'Avellino resta dunque il rammarico per un affare che avrebbe rappresentato un autentico colpo mediatico e tecnico per la Serie B. L'arrivo di un giocatore del calibro di James Rodriguez avrebbe acceso ulteriormente i riflettori sulla formazione irpina e sul progetto della società. Il tentativo è stato concreto, ma alla fine il ritorno in patria ha avuto la meglio.

Il mercato biancoverde dovrà quindi guardare altrove. L'Avellino continuerà a lavorare per completare la rosa a disposizione di Alessandro Nesta, mentre James Rodriguez è pronto a iniziare una nuova avventura con l'Atletico Nacional, ancora una volta lontano dall'Italia.