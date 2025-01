Gian Piero Gasperini, dopo Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana, è stato polemico nei confronti dell'arbitro della gara

Giorgio Trobbiani 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 23:48)

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Mediaset.

Inter-Atalanta, Gasperini commenta la sconfitta non senza polemiche — Gian Piero Gasperini ha commentato le scelte, discusse da molti, sulla formazione messa in campo e non ha lesinato polemiche per la direzione di gara dell'arbitro Chiffi: "Ho parecchi giocatori a disposizione e siamo nel mezzo di un periodo impegnativo, per me era il momento giusto per valutare i giocatori che magari hanno giocato meno dall'inizio per metterli alla prova. Ho avuto buone risposte con qualche difficoltà nei disimpegni soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo creato parecchio anche se purtroppo siamo andati in svantaggio anche per qualche episodio sfortunato. Il primo gol non esiste: l'angolo non c'è, c'è De Vrij in fuorigioco davanti al portiere e c'è fallo di Dumfries. Sono 3 episodi in una sola azione. A parte tutto abbiamo creato qualcosa così come abbiamo subito. Per noi è stata un'ottima esperienza".

L'allenatore dell'Atalanta ha poi detto la sua sulla Supercoppa Italiana ed è tornato, di nuovo, sulle scelte dei giocatori messi in campo: "È stata una partita tirata, non abbiamo snobbato niente. Abbiamo cercato di vincere il match contro una squadra molto forte, ma per farlo bisogna sbagliare meno. Nei novanta minuti abbiamo creato situazioni da gol anche se rispetto al solito abbiamo fatto qualche errore in più dal punto di vista tecnico. Per me questa era un'occasione troppo importante per fare giocare anche gli altri, De Ketelaere e Lookman non possono fare 60 partite all'anno.

Gasperini ha poi chiosato: "Non ho schierato ragazzini, ma giocatori della prima squadra che hanno spesso giocato spezzoni di gara e poche volte dall'inizio. Mi auguravo di restare in partita nel secondo tempo per utilizzare anche dei cambi di qualità, pensando eventualmente anche alla seconda partita. Chi ha giocato non ha demeritato, come Scalvini che dopo l'infortunio ha bisogno di giocare, l'ho voluto provare a centrocampo e per me è stato un ottimo test".

Il tecnico dell'Atalanta ha infine concluso con la sua squadra che ora tornerà in Italia per riprendere la corsa in Serie A: "Non aggiungo valore a nessuno, ma cerco di tirare fuori il meglio da tutti. Il modo migliore per dare fiducia ai giocatori è farli giocare anche nelle partite più difficile, perché sono esperienze che fanno crescere e da far fruttare in campionato".