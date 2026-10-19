Il primo esame contro un avversario di maggiore esperienza europea arriva dopo due vittorie e un solo gol subito. Lo Stoccarda ospita l’Atletico Madrid martedì 20 ottobre alle 21, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Sebastian Hoeneß vuole prolungare un avvio convincente, ma trova i colchoneros in un momento di fiducia, forti di sei successi consecutivi tra le varie competizioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I tedeschi arrivano dal 3-0 sul campo dello Slovan Bratislava, mentre l’Atletico ha conquistato i primi punti europei battendo il Manchester United 2-0. Si affrontano quindi due squadre che hanno trovato risposte importanti nell’ultimo turno e cercano una vittoria per consolidare la propria posizione. Per conoscere anche gli altri appuntamenti sportivi, DAI UNO SGUARDO ALLE DIRETTE SU GOLDBET, CONSULTA LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI LOTTOMATICA oppure TROVA GLI EVENTI IN PALINSESTO SU VINCITÙ.

Stoccarda-Atletico Madrid in TV e streaming: quando si gioca

Stoccarda, sei punti e quattro gol di Demirović: adesso il livello si alza

L’appuntamento conè per. La gara della terza giornata di Champions League sarà proposta in diretta su, conal racconto della partita. Chi preferisce seguirla in streaming potrà utilizzare, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure collegarsi acon il Pass Sport attivo.Due partite, due vittorie e una differenza reti che racconta un avvio europeo particolarmente efficace. Loha segnato, subendone soltanto, e si presenta alla terza giornata con la possibilità di dare ulteriore valore ai risultati ottenuti finora. Ilha confermato la capacità dei tedeschi di costruire occasioni mantenendo il controllo della partita. Hoeneß ha sottolineato soprattutto la qualità del primo tempo, nel quale la sua squadra ha prodotto molto senza concedere opportunità agli avversari. Una prestazione completata nella ripresa, quando lo Stoccarda ha trasformato la superiorità in un vantaggio più ampio.

Il riferimento offensivo è Ermedin Demirović, già autore di quattro reti nelle prime due giornate di Champions. Anche a Bratislava l’attaccante ha trovato il gol, firmando il definitivo 3-0. Contro l’Atletico sarà chiamato a sfruttare occasioni che potrebbero essere meno frequenti rispetto alle precedenti uscite. Alle sue spalle dovrebbe agire Undav, con El Khannouss e Führich a completare il reparto sulla trequarti. In mezzo al campo Prömel è favorito per affiancare Stiller, mentre sulla sinistra della difesa dovrebbe essere confermato Hendriks, complice il problema al tallone di Mittelstädt.

BRATISLAVA, SLOVACCHIA - 14 OTTOBRE: Deniz Undav del VfB Stuttgart festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra SK Slovan Bratislava e VfB Stuttgart al Narodny futbalovy stadion il 14 ottobre 2026 a Bratislava, Slovacchia. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Atletico Madrid, il successo sullo United ha riaperto il cammino europeo

L’ha reagito alla sconfitta della prima giornata con un. Il vantaggio trovato dopo pochi secondi ha permesso agli spagnoli di indirizzare subito la sfida, ma la vittoria è passata anche dalla capacità di superare la pressione inglese e costruire altre situazioni pericolose. La squadra diarriva inoltre da. L’ultima è maturata contro l’, grazie a un gol dinel finale: un risultato che alimenta la fiducia prima di una trasferta contro un avversario ancora a punteggio pieno in Champions.

Per la partita di Stoccarda sono attesi dall’inizio Llorente, Grimaldo e Julián Álvarez, inizialmente risparmiati nell’ultimo impegno di campionato. Il loro rientro dovrebbe restituire soluzioni sulle corsie e un riferimento centrale per l’attacco. A centrocampo Hjulmand resta favorito per giocare accanto a Barrios, considerando le condizioni di Koke e Cardoso. Resta invece da valutare Romero, che ha chiesto il cambio nell’ultima partita. Nella formazione prevista, la coppia centrale difensiva è composta da Pubill e Hancko, davanti a Oblak.

La chiave tattica: Undav tra le linee, Álvarez pronto ad attaccare la profondità

Lopotrebbe cercare di mettere in difficoltà l’Atletico attraverso i collegamenti tra centrocampo e trequarti.avrà un ruolo importante nell’avvio della manovra, mentre i movimenti dipossono offrire una soluzione alle spalle dei centrocampisti avversari e avvicinare altri giocatori a Demirović. Per i tedeschi sarà importante accompagnare l’attacco senza perdere compattezza. Il possibile impiego contemporaneo di El Khannouss, Undav e Führich garantisce qualità negli ultimi metri, ma richiede attenzione quando il pallone cambia possesso.

L’Atletico può provare a sfruttare proprio quei momenti. Julián Álvarez rappresenta una minaccia negli spazi, mentre Baena può contribuire a dare precisione al passaggio che fa partire l’azione offensiva. Anche il lavoro sulle fasce di Giuliano Simeone e Llorente potrebbe costringere lo Stoccarda a modificare la propria pressione. Il confronto tra Demirović e i centrali dell’Atletico sarà un altro passaggio rilevante. Se il centravanti riuscirà a trattenere il pallone e coinvolgere Undav, i padroni di casa potranno dare continuità agli attacchi. Per gli spagnoli, limitarne i rifornimenti sarebbe invece un modo per ridurre il peso del principale realizzatore avversario.

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Pablo Barrios dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra con il compagno Cristian Romero durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico de Madrid e Manchester United all'Estadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Hoeneß punta su Demirović, Simeone ritrova Álvarez: le probabili formazioni

Lodovrebbe confermare il, con Bredlow in porta e la linea difensiva formata da Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Hendriks. Stiller e Prömel sono attesi in mediana, mentre El Khannouss,e Führich agiranno alle spalle di Demirović.

L’Atletico Madrid dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Davanti a Oblak sono indicati Llorente, Pubill, Hancko e Grimaldo. Hjulmand e Barrios formeranno la coppia centrale, con Giuliano Simeone e Baena sulle fasce. In attacco spazio a Lee e Álvarez.

Stoccarda (4-2-3-1): Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Stiller, Prömel; El Khannouss, Undav, Führich; Demirović. Allenatore: Sebastian Hoeneß.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Lee, Álvarez. Allenatore: Diego Simeone.

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