Una rimonta destinata a rimanere nella memoria ha rilanciato le ambizioni europee dell'Aarhus. Dopo aver eliminato il Lech Poznan al termine di una sfida incredibile, i campioni di Danimarca tornano in campo mercoledì 5 agosto alle ore 19:00 per affrontare il Sabah nell'andata del terzo turno preliminare di Champions League. I danesi vogliono sfruttare il fattore campo, ma la formazione azera si presenta all'appuntamento forte di una difesa che ha concesso appena un gol nelle ultime quattro gare europee. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AARHUS-SABAH CLICCA SU BET365.

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Come arriva l'Aarhus

L'impresa compiuta contro il Lech Poznan ha regalato entusiasmo e consapevolezza alla squadra allenata da Jakob Poulsen. Dopo il pesante 4-1 incassato all'andata, l'Aarhus ha ribaltato il doppio confronto imponendosi 3-0 nei tempi regolamentari in Polonia, conquistando poi la qualificazione ai calci di rigore grazie anche alle decisive parate del portiere Hedenstad. Il club danese sogna ora di continuare il proprio percorso europeo, cercando di avvicinarsi a una qualificazione alla fase principale di una competizione UEFA che manca ormai da diversi decenni. Davanti ai propri tifosi servirà però un'altra prestazione di alto livello contro un avversario molto organizzato.

Come arriva il Sabah

Il Sabah continua a sorprendere in questa edizione dei preliminari di Champions League. La formazione allenata da Valdas Dambrauskas ha costruito il proprio cammino soprattutto sulla solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata in tre delle quattro partite disputate tra primo e secondo turno. Gli azeri hanno eliminato prima i gallesi del The New Saints e poi il KuPS, dimostrando grande compattezza e capacità di gestire le varie fasi della gara. La squadra punta ancora una volta sull'equilibrio tattico e sulla qualità dei propri uomini offensivi per provare a conquistare un risultato positivo in Danimarca.

Probabili formazioni di Aarhus-Sabah

L'Aarhus dovrebbe confermare gran parte dell'undici protagonista della straordinaria qualificazione contro il Lech Poznan. In porta resta aperto il ballottaggio tra Hedenstad, decisivo ai rigori nell'ultimo turno, e Hansen, nuovamente disponibile dopo la squalifica. In difesa potrebbero partire dal primo minuto Jensen-Abbew, Callo e Kahl, mentre sulle corsie agiranno Anderson ed Emmery. In mezzo al campo spazio a Knudsen e Jonsson, con Kristian Arnstad, in grande stato di forma, chiamato a supportare l'attacco insieme a Tobias Bech alle spalle di Bogere.

Il Sabah dovrebbe invece affidarsi alla formazione che ha garantito equilibrio e solidità nelle precedenti sfide europee. Pokatilov difenderà i pali, protetto dalla linea composta da Zedadka, Solvet, Dashdamirov e Puchacz. In mediana agiranno Lepinjica e Rahmonaliev, mentre sulla trequarti Simic e Parris avranno il compito di innescare Isayev e il terminale offensivo Joy-Lance Mickels, autore di un ottimo avvio di qualificazioni.

Aarhus (3-4-2-1): Hedenstad; Jensen-Abbew, Callo, Kahl; Anderson, Knudsen, Jonsson, Emmery; Bech, Arnstad; Bogere.

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickels.

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