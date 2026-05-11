Il campionato scozzese entra nelle fasi decisive con il turno 37, che propone la sfida tra Aberdeen-St. Mirren, in programma martedì 12 maggio alle ore 20:45. L’Aberdeen, secondo in classifica, vuole difendere il proprio piazzamento di vertice, mentre il St. Mirren, quinto, cerca punti preziosi per restare agganciato alla zona europea. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Aberdeen-St. Mirren in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Aberdeen-St. Mirren nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Jimmy Thelin, si presenta con un 5-4-1 compatto e ben organizzato, che punta su equilibrio difensivo e ripartenze rapide. Lazetic sarà il riferimento offensivo, supportato dagli inserimenti di Keskinen e Aouchiche.

Il St. Mirren, guidato da Steve Robinson, risponde con un 3-4-3 aggressivo e dinamico, che punta molto sull’ampiezza e sulla velocità degli attaccanti. Mandron e N’Lundulu saranno chiamati a mettere pressione alla retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni di Aberdeen-St. Mirren

Ci si attende una partita intensa e combattuta, con l’Aberdeen favorito dal fattore campo ma consapevole della qualità del St. Mirren. In una sfida così importante per la classifica, saranno decisivi gli episodi e la capacità di gestire la pressione.

Aberdeen (5-4-1): Mitov, Jensen, Knoester, Milne, Devlin, Lobban, Karlsson, Armstrong, Aouchiche, Keskinen, Lazetic. Allenatore: Jimmy Thelin

St. Mirren (3-4-3): George, Fraser, King, Freckleton, McMenamin, Phillips, Donnelly, Taylor, John, Mandron, N'Lundulu. Allenatore: Steve Robinson

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO SCOZZESE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365