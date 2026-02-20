Dove vedere Ajax-Nec in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Ajax-Nec: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Nel ventiquattresimo turno del campionato olandese l'Ajax affronta il Nec Nijmegen in quello che si prospetta essere il big match di giornata. Il match della Johann Cruyff arena si terrà sabato 21 febbraio alle 21:00. Leggi l'articolo per scoprire come non perderti questa sfida.

Il momento delle due squadre — L'Ajax non sta disputando certo la miglior stagione della sua storia. I Lancieri sono infatti al quarto posto ed il Nec li guarda addirittura dall'alto. Nelle ultime cinque partite non sono arrivate sconfitte, ma 9 punti e soltanto due vittorie non sono un risultato soddisfacente per un club così ambizioso. Nonostante il titolo sembra ormai svanito, un pass per la prossima Champions League è sicuramente alla portata.

Il Nec, al terzo posto, ha frenato nelle ultime giornate. Dopo aver vinto ben tre partite di fila, nelle ultime due settimane è arrivata una sconfitta contro l'Utrchet ed un pareggio contro lo Sparta Rotterdam. Biglietto da visita tutt'altro che incoraggiante e che accende la sfida tra due squadre che si giocano l'accesso alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Ajax-Nec — L'Ajax di Grim approccia al match con il solito 4-3-3 di stampo offensivo, con Dolberg riferimento nel tridente. Gli ospiti risponderanno con una difesa a tre ed un folto centrocampo, con due trequartisti alle spalle dell'unica punta che sarà Ogawa.

Ajax (4-3-3): Jaros; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts. Allenatore: Grim.

NEC Nijmegen (3-4-2-1): Crettaz; Kaplan, Fonville, Dasa; Onal, Nejasmic, Sano, Misidjan; Chery, Linssen; Ogawa. Allenatore: Schreuder.