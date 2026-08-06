L'Ajax torna davanti al pubblico della Johan Cruijff ArenA con l'obiettivo di compiere un altro passo verso la fase campionato della Conference League. Giovedì 7 agosto, alle ore 20, gli olandesi ricevono lo Shelbourne nell'andata del terzo turno preliminare, in una sfida che vede i lancieri partire con i favori del pronostico ma chiamati a confermare sul campo la propria superiorità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AJAX-SHELBOURNE CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Ajax

Il doppio confronto contro il Vojvodina ha confermato il buon avvio di stagione della squadra di Miguel Angel Sanchez, capace di imporsi con un netto 8-2 complessivo. L'Ajax ha mostrato grande qualità offensiva e arriva all'appuntamento forte di quattro vittorie consecutive tra gare ufficiali e preparazione estiva. Alla Johan Cruijff ArenA i biancorossi vogliono costruire un vantaggio importante in vista del ritorno in Irlanda.

Il momento dello Shelbourne

Lo Shelbourne ha conquistato il passaggio del turno eliminando il Nõmme Kalju, ma il momento generale resta altalenante. La formazione di John Russell alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto e, soprattutto lontano da casa, fatica a trovare continuità di risultati. Servirà una prova di grande personalità per restare in corsa contro un avversario di ben altro spessore europeo.

Probabili formazioni di Ajax-Shelbourne

L'Ajax dovrebbe confermare il suo consueto atteggiamento offensivo. In porta ci sarà Paes, protetto dalla linea difensiva guidata dall'esperienza di Daley Blind. A centrocampo Klaassen e Regeer avranno il compito di gestire il possesso, mentre davanti Dolberg sarà il riferimento offensivo con Berghuis ed Edvardsen ai suoi lati.

Lo Shelbourne dovrebbe affidarsi a un assetto compatto per limitare gli spazi ai padroni di casa. Kelly, McInroy e Coote agiranno in mediana, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Caffrey, Freitas e Moore, con Odubeko ancora in dubbio.

Ajax (4-3-3): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.

Shelbourne (4-3-3): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.

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