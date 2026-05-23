Dove vedere Alaves-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming gratis

L’ultima giornata de LaLiga mette di fronte due squadre che hanno ancora molto da chiedere al proprio campionato. Domani sera, alle 21:00, lo Stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz ospiterà la sfida tra Alavés e Rayo Vallecano, un match che può ancora incidere sia sulla lotta salvezza sia sulla corsa europea. Per scoprire dove vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Deportivo Alavés si è costruito nelle ultime settimane una posizione decisamente più favorevole rispetto a quella occupata soltanto un mese fa. La squadra basca ha reagito nel momento più delicato del campionato, conquistando risultati pesanti che le hanno permesso di allontanarsi temporaneamente dalla zona retrocessione.I sette punti raccolti nelle ultime tre giornate hanno dato ossigeno alla classifica e soprattutto fiducia a un gruppo che fino a poche settimane fa sembrava seriamente coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Il Rayo Vallecano, invece, è una delle sorprese più positive di questa stagione di Liga. Il club madrileno ha disputato un campionato ben al di sopra delle aspettative iniziali e adesso sogna di chiudere l’anno con una storica qualificazione europea. La squadra allenata da Pérez ha trovato continuità di rendimento soprattutto nella seconda parte della stagione, mostrando un’identità di gioco chiara e una grande solidità mentale anche nelle trasferte più complicate.

Le probabili formazioni di Alaves-Rayo Vallecano

Il Deportivo Alavés scende in campo con un solido 3-5-2, mentre il Rayo di Pérez proverà a strappare l'ultima vittoria della sua grande stagione con un 4-2-3-1 con Alemao unico riferimento offensivo, e sarà coadiuvato da de Frutos, Trejo e Camello.

Deportivo Alavés (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Parada; Perez, Guridi, Blanco, Suarez, Rebbach; Diabate, Martinez. Allenatore: Quique. Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Lopez, Valentin; de Frutos, Trejo, Camello; Alemao. Allenatore: Perez.

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